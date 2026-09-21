Wo die Wiesn weiblich strahlt: Der erste Wiesn-Montag ist in den Terminkalendern zahlreicher VIP-Damen bereits seit Jahren rot für sie markiert: Wenn Münchens Mietwagen-Königin Regine Sixt wieder zu ihrer legendären Damenwiesn lädt, strömen Promis wie Uschi Glas, Karin Baumüller-Söder und Dagmar Wöhrl ins Schützen-Festzelt.

Sie hält das Schützen-Festzelt am ersten Wiesn-Montag fest in weiblicher Hand: Wenn die Münchner Mietwagen-Königin Regine Sixt wieder zu ihrer legendären Damenwiesn lädt, lassen sich die Damen nicht lange bitten: 1500 "handverlesene Freundinnen" (Regine Sixt) – so viele wie noch nie – waren am Montagmittag wieder dem Ruf der umtriebigen Unternehmerin gefolgt.

Schauspielerin Uschi Glas kennt die Damenwiesn seit Beginn an: "Ursprünglich waren wir nur ein kleiner Tisch unter Freundinnen"

Schauspielerin Uschi Glas etwa schlich sich bereits um kurz nach 11 Uhr beinahe unbemerkt an Fotografen und Kamerateams vorbei ins Schützen-Zelt. "Ich bin seit Beginn an jedes Jahr dabei. Ursprünglich waren wir nur ein kleiner Tisch unter ein paar Freundinnen, nach und nach ist es immer größer geworden", erinnerte sich die Schauspiel-Größe im Gespräch mit der AZ.

Dominik Krause: Damit sorgt der Münchner OB für begeisterten Applaus bei den Damen im Schützen-Festzelt

Seit jeher gilt aber: Männer müssen bei Regines Damenwiesn draußen bleiben – bis auf wenige Ausnahmen, versteht sich. So wurde etwa Bayerns First Lady Karin Baumüller-Söder selbstredend von zwei Security-Herren ins weiblich-dominierte Mittelschiff eskortiert. Und auch Oberbürgermeister Dominik Krause bekam nach seiner kreislaufbedingten Wiesn-Pause ausnahmsweise Zutritt zur Damenwiesn und fand lobende Worte für die Frau, die hinter dem weltweit erfolgreichen Mietwagen-Imperium steht. "Eigentlich fast immer, wenn sich Frauen zusammentun, kommt am Ende – anders als bei den Männern – etwas Gutes dabei heraus", sagte der Münchner OB und erntete dafür tosenden Applaus aus dem weiblichen Publikum.

Überraschungsgast aus Österreich: Andreas Gabalier kommt extra nach München

Besonders gern empfängt die Gastgeberin dann aber doch die Männer, die singen können: So mischte nach Thomas Anders im vergangenen Jubiläums-Jahr der Damenwiesn heuer ein weiterer hochkarätiger Show-Act die Damen ordentlich auf: Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier.

Der war nach seinen großen Sommershows extra für einen Zwischenstopp nach München gekommen und versteckte sich kurz vor seinem Auftritt noch still und heimlich hinter dem Schützen-Zelt. "Es war eine Einladung, die ich der Regine schon seit vielen Jahren versprochen habe. Heuer hat es endlich geklappt", sagte der österreichische Sänger kurz vor seinem Auftritt.

Andreas Gabalier: Warum der Sänger zu diesem Anlass ausnahmsweise kein T-Shirt trägt

Für die Münchner Unternehmerin hatte sich der "Hulapalu"-Sänger sogar extra in seine "Festtagstracht" geworfen, wie er es ausdrückte: "Ich habe mir gedacht, auf dem Oktoberfest muss man schon ein bisschen schicker sein, also habe ich mir heute extra ein Hemd statt eines T-Shirts angezogen."

Spenden der Sixt-Damenwiesn kommen der Stiftung "Tränchen trocknen" zugute

Wie üblich kommen die Spenden der Sixt-Damenwiesn auch heuer den zahlreichen weltweiten Projekten der Regine-Sixt-Kinderhilfe-Stiftung "Tränchen trocknen" zugute. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat diese rund 500 Projekte in über 80 Ländern in den Bereichen Bildung, Fürsorge, Gesundheit und Nothilfe unterstützt. Regine Sixt: "Für mich gehört die Freude zur Damenwiesn genauso dazu wie der Gedanke, etwas zurückzugeben. Es gibt Kinder, die unsere Unterstützung brauchen. Genau deshalb möchte ich beides verbinden – die Lebensfreude der Wiesn und unsere Verantwortung für diejenigen, die unsere Hilfe brauchen. Kinder müssen überall Kind sein dürfen – ganz gleich, wo sie geboren werden oder was sie erlebt haben."

Regine Sixt schwärmt von ihrer weiblichen Gästeschar: "Ihr seid meine Sterne"

Und die Gastgeberin? Die richtete eine Liebeserklärung an ihre Schwiegertöchter, die Sixt bereits tatkräftig bei der Stiftungs-Arbeit unterstützen ("Am schönsten ist es, dass ihr in mein Leben gekommen seid") und schwärmte vor allem von ihrem Meer an Frauen, das sie zur 26. Auflage der Damenwiesn um sich versammelt hat: "Ihr seid meine Sterne", zeigte sich die Unternehmerin gerührt.

Ebenfalls unter den prominenten Damen am Montag: unter anderem Bundesministerin Dorothee Bär, Margit Tönnies, Unternehmerin Sophia Schneiderhan (Freundin von Michael Ballack), Aigner-CEO Sibylle Schön, Rechtsanwältin Nadja Anna zu Schaumburg-Lippe, Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz oder Unternehmerin und Reality-Sternchen Claudia Obert. Die bekennende Champagner-Liebhaberin muss – trotz dunkler Sonnenbrille – zahlreiche Selfies machen, bevor sie sich dem Schützen-Festzelt nähern kann. Was sie an der Damenwiesn besonders schätzt? "Dass hier 1500 ambitionierte und engagierte Frauen zusammenkommen", sagt die 64-Jährige der AZ.

Claudia Obert solo auf der Wiesn: "Wenn er dabei wäre, würde er es bereuen"

Obert hat bereits ein anstrengendes erstes Wiesn-Wochenende hinter sich – feierte schon zum Auftakt unter anderem mit Verena Kerth in den Wildstuben und am Sonntag im Weinzelt mit "drei tollen Männern aus Amerika". "Ich bin hart im Nehmen und noch härter im Trinken", gibt sich die Unternehmerin gewohnt offenherzig.

Den 37 Jahre jüngeren Mann an ihrer Seite, Max Suhr (27), hat die Hamburgerin zur Wiesn zuhause gelassen: "Der kann machen was er will und ich auch", so Obert zur AZ. "Wenn er dabei wäre, würde er es bereuen."

Unternehmerin Dagmar Wöhrl: "Noch vor 20 Jahren gab es fast keine Frauennetzwerke"

"Höhle der Löwen"-Star Dagmar Wöhrl, die das Käfer-Zelt nach dem ersten Wiesn-Wochenende besser kennen müsste, als ihr eigenes Wohnzimmer, zeigt sich frisch und gut gelaunt bei "Regines Damenwiesn". "Bei mir ist es am Anfang der Wiesn immer etwas geballt, aber dafür bleibe ich nicht so lange", sagt die Unternehmerin der AZ. "Ich finde diese Women-Power heute einfach faszinierend. Noch vor 20 Jahren gab es fast überhaupt keine Frauennetzwerke." Nur die Männer hätten sich zusammengeschlossen, so Wöhrl. "Frauen dachten immer: Ich kann das alles alleine."