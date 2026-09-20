Promis im Wiesn-Fieber: Wie Silbereisen, Knuppe und Drews den ersten Tag gefeiert haben

In München ist die Promi-Dichte aktuell so hoch wie nie, denn das Oktoberfest ist gestartet. Welche VIPs haben das erste Wochenende auf der Wiesn gefeiert?

Zehntausende Menschen strömen seit Samstagmittag auf die Theresienwiese, denn mit der Wiesn hat wieder das größte Volksfest der Welt seine Pforten geöffnet. In den nächsten Tagen ist München der begehrteste Promi-Hotspot Deutschlands, zahlreiche Stars aus Musik, Unterhaltung und Politik zeigten sich bereits auf dem Festgelände. Was ist zum ersten Oktoberfest-Wochenende geboten? Die AZ hat sich vor Ort umgeschaut.

Florian Silbereisen schwärmt von der Wiesn: "Da kommen Kindheitserinnerungen hoch"

Mit nur zwei Schlägen zapfte OB Dominik Krause im Schottenhamel-Festzelt das erste Bierfass an und sprach die ikonischen Worte: "Ozapft is!" Mit dabei war auch Florian Silbereisen, der das Geschehen aus nächster Nähe beobachtete. Für den Entertainer ist ein Besuch auf der Wiesn ein absolutes Muss.

"Jeder freut sich auf diesen besonderen Moment, wenn das Oktoberfest eröffnet wird", erzählte er der Abendzeitung vor Ort. "Bei mir kommen da auch Kindheitserinnerungen hoch. Gerade wenn man in der Früh ankommt und gebrannte Mandeln und Popcorn riecht, den Fünfer-Looping sieht und hört – das ist etwas ganz Besonderes."

Florian Silbereisen © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Im Marstall-Festzelt schwang eine echte Hollywoodgröße den Schlegel zum Anstich. Schauspieler Ralf Moeller schaffte es ebenfalls mit zwei kräftigen Hieben, das erste Fass anzuzapfen. Mit dabei hatte der 67-Jährige erstmals seine Freundin. Laura Engelmann arbeitet als Model und war bereits hüllenlos im Playboy zu sehen.

Franziska Knuppe feiert nur am ersten Oktoberfest-Tag: "Habe viele andere Termine"

Für Topmodel Franziska Knuppe bleibt ihr Ausflug in Käfers Wiesn-Schänke am Samstagabend wohl der einzige Besuch des Oktoberfests. Als die AZ sie spontan vor Ort getroffen hat, sagte sie gut gelaunt: "Ich habe viele andere Termine, deswegen schaffe ich es nicht nochmal nach München, aber es war sehr, sehr schön." Ob sie sich aufgrund ihres Promi-Status frei auf dem Festgelände bewegen kann? "Es kommt natürlich ständig ein Fotograf oder es kommen auch viele Leute und fragen nach einem Selfie", erklärte die 51-Jährige offen. "Aber es ist trotzdem völlig in Ordnung. Es macht ja Spaß, das gehört ja dazu."

Franziska Knuppe und Tochter Mathilda © dpa/Felix Hörhager

Klum-Tochter Leni mit Partner und Freunden in Käfers Wiesn-Schänke

Auch Heidi Klums Tochter Leni stattete dem Oktoberfest bereits am ersten Tag einen Besuch ab. Gemeinsam mit ihrem Partner Aris Rachevsky und Freunden feierte die 22-Jährige ausgelassen und privat bei Käfer. Der Abendzeitung hatte sie nur wenige Tage zuvor verraten, was ihr kulinarisches Highlight in München ist. "Am liebsten habe ich Würstchen und Kaiserschmarrn auf dem Oktoberfest."

Tochter von Uschi Dämmrich von Luttitz muss zu Wiesn-Sanitätern

Uschi Dämmrich von Luttitz wollte sich die Wiesn-Eröffnung ebenfalls nicht entgehen lassen. Die Moderatorin kann nicht genug vom größten Volksfest der Welt bekommen, wie sie der Abendzeitung verriet: "Also ich gehe schon oft auf die Wiesn. Nach 16 Tagen ist sie vorbei und nichts wäre trauriger, als wenn man hinterher den Eindruck hätte, man habe was versäumt. Die Wiesn ist so schön, das ist unser bayerisches Lebensgefühl." Mit dabei hatte die BR-Ikone ihre Tochter Stephanie, die jedoch den Sanitätern im Schottenhamel einen Besuch abstatten musste. Die 40-Jährige hatte sich leicht am Fuß verletzt, ließ sich davon aber nicht ihre Laune verderben.

Bierdeckel aus Holz: Haus Thurn und Taxis schützt Maß auf der Wiesn

Zur Wiesn versammelt sich meist auch der ehemalige deutsche Hochadel auf dem Festgelände. Das Haus Thurn und Taxis wurde heuer vertreten durch Alessandra und Philipp von Thurn und Taxis. Das Paar hat zum Selbstschutz ein ganz besonderes Accessoire mitgebracht: einen Holzdeckel für Maßkrüge. "Auf der Wiesn ist viel los. Da hat man seine Maß nicht immer im Blick", erklärten die beiden der AZ. Und mit dem Familienwappen obendrauf bekommt die Maß direkt eine ganz persönliche Note.

Welche weiteren Promis dem Oktoberfest 2026 bislang einen Besuch abgestattet haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.