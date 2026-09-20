Der Adel schützt sein Bier: Von Thurn und Taxis setzen auf der Wiesn auf Maß-Deckel

Adeliger Wiesn-Besuch im Schottenhamel: Alessandra und Philipp von Thurn und Taxis haben ihre Maß fest im Blick. Dafür sorgt ein praktisches und besonderes Accessoire mit ihrem Familienwappen.

Prominenter Besuch am Jumel-Stammtisch im Schottenhamel: Alessandra und Philipp von Thurn und Taxis sind beim traditionellen Wiesn-Anstich mit dabei – und bringen gleich ihre persönlichen Getränkedeckel mit.

Getränkedeckel mit Familienwappen zum Schutz

Der Großneffe von Fürstin Gloria und seine schöne Frau besitzen einen von Deckelkönig gestalteten Holzdeckel mit ihrem Familienwappen. Dahinter steckt mehr als ein bayerisches Accessoire: Der Deckel liegt schützend auf dem Glas und erschwert es, unbemerkt etwas in das Getränk zu geben.

Jumel-Stammtisch traditionell im Schottenhamel

Die Idee zu den Deckeln entstand genau hier – am Jumel-Stammtisch. Er wurde bereits 1949 von Edwin Jumel gegründet und kommt bis heute zum Anstich im Schottenhamel-Festzelt zusammen.

"Da hat man seine Maß nicht immer im Blick"

Wenn Alessandra und Philipp von Thurn und Taxis dort mit ihren Wappendeckeln als Schutz anstoßen, ist das gleichzeitig gelebte Münchner Wiesn-Tradition. Der AZ sagen die beiden: "Auf der Wiesn ist viel los. Da hat man seine Maß nicht immer im Blick. Mit dem Deckel fühlen wir uns einfach sicherer und mit unserem Familienwappen ist er gleichzeitig ein schönes, persönliches Wiesn-Accessoire."

Wiesn-Gaudi: Martina und Florian von Nauckhoff © privat

Deckelkönig: Enkel Florian von Nauckhoff hat übernommen

Hinter dem Münchner Unternehmen Deckelkönig stecken Florian von Nauckhoff und seine Frau Monika. Die beiden entwickelten die traditionellen Holzdeckel mit individuellen Designs und modernen Funktionen weiter. Er ist der Enkel von Stammtisch-Gründer Edwin Jumel.