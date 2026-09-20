Wiesn-Besuch ohne Mama Heidi: Leni Klum feiert ganz versteckt und privat bei Käfer

Das "HeidiFest" wurde eben erst gefeiert, da verschlägt es den ältesten Klum-Spross aufs Oktoberfest. Am ersten Wiesn-Tag zog Leni Klum ohne ihre berühmte Mama los. Der Modelnachwuchs ließ es sich im Käfer-Zelt gut gehen.

Beim "HeidiFest" unterstützte Leni Klum ihre berühmte Mutter. Jetzt feierte sie auf dem Oktoberfest nur mit Freunden und ihrem Partner.

Am Donnerstag (17. September) schunkelte der Klum-Kaulitz-Clan noch ausgelassen beim "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus, jetzt wird auch noch das Oktoberfest geentert. Zum Wiesn-Start zeigte sich Heidi Klums Modeltochter Leni am Samstag im Käfer-Zelt. Mit dabei hatte die 22-Jährige neben Partner Aris Rachevsky auch eine Gruppe von Freunden. Von Model-Mama Heidi hingegen fehlte jede Spur.

Nach "HeidiFest": Leni Klum in Käfer-Zelt unterwegs

Familie Klum scheint Gefallen am größten Volksfest der Welt gefunden zu haben, denn bereits 2025 feierte Heidi mit ihrem Nachwuchs ausgelassen in Käfers Wiesn-Schänke den Tag des Anstichs. Ihre ältesten Kinder sind inzwischen flügge geworden und wollen auch ohne elterliche Begleitung das Oktoberfest genießen. Für Leni Klum war ihr Wiesn-Ausflug jedoch nicht so einfach, denn die 22-Jährige ist aktuell nicht gut zu Fuß unterwegs. Bereits beim "HeidiFest" humpelte sie über den grünen Teppich. Leni leide an "Fuß-Issues", wie sie lachend im Hofbräuhaus erklärte.

Tochter von Heidi Klum verrät ihr liebstes Wiesn-Essen

Auf Instagram gewährte Leni Klum Einblicke in ihren Wiesn-Besuch. Die 22-Jährige postete das Bild eines reichlich gedeckten Tisches voller Leckereien: Laugengebäck, Würstchen, Kartoffelsalat, Bier und Wein sind in der Story zu erkennen. Der Abendzeitung hatte sie vor wenigen Tagen noch verraten, auf welche kulinarischen Spezialitäten sie sich auf der Wiesn besonders freue: "Am liebsten habe ich Würstchen und Kaiserschmarrn auf dem Oktoberfest."

Da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein: Leni Klum teilt ihren gedeckten Tisch in Käfers Wiesn-Schänke. © instagram/leniklum

Und natürlich genoss Leni Klum diese Köstlichkeiten nicht allein. Gekonnt schwenkt sie in ihrer Instagram-Story die Kamera und zeigt, wie ihre Freunde im Festzelt feiern. Für einen kurzen Moment ist auch Langzeitpartner Aris Rachevsky zu erkennen. Mit dem Eishocker-Spieler ist Klum bereits seit 2019 zusammen.

Mit ihren Freunden machte Leni Klum das Oktoberfest unsicher. © instagram/leniklum

Leni Klum wollte auf der Wiesn lieber für sich bleiben und keinen großen Trubel verursachen. Die Aufnahmen postete sie daher erst in ihrer Story, als die Gruppe schon längst weitergezogen war.