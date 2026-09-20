Ralf Moeller ganz verliebt: Hollywoodstar präsentiert hübsche Freundin auf der Wiesn

Im Marstall-Festzelt wurde Ralf Moeller am Samstag (19. September) eine besondere Ehre zuteil: Der Schauspieler durfte für den Anstich zum Schlegel greifen. Dabei an seiner Seite? Die hübsche Modelfreundin des 67-jährigen Hollywoodstars.

Ralf Moeller (67) zählt zu den erfolgreichsten Schauspielerexporten in Hollywood. Der ehemalige Bodybuilder hat sich mit Filmen wie "Gladiator" einen Namen gemacht. Doch Ralf Moellers Herz schlägt noch immer für Deutschland – daher lässt er sich die traditionsreiche Wiesn-Gaudi nicht entgehen. Beim Anstich im Marstall-Festzelt war seine hübsche Freundin Laura Engelmann (25) mit dabei.

Ralf Moeller zapft im Marstall an: So viele Schläge brauchte der Hollywood-Star

Wer auf dem größten Volksfest der Welt zum Schlegel greifen darf, möchte sich nicht blamieren. Je weniger Schläge man benötigt, ehe die Worte "Ozapft is!" fallen, desto besser. Im Marstall-Festzelt gebührte diese Ehre heuer dem Schauspieler Ralf Moeller, der das Bier schon nach zwei Schlägen zum Fließen brachte. Eine Leistung, die so auch der neue Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause vorweisen kann.

Für Ralf Moeller war der diesjährige Wiesn-Auftakt aber nicht nur deshalb etwas Besonderes. An seiner Seite präsentierte er seine aktuelle Freundin, das Model Laura Engelmann (25). Die brünette Schönheit ist als "Miss Mitteldeutschland" und deutsches Playmate bekannt. Zum Wiesn-Auftakt entschied sie sich für ein stylishes Dirndl in Altrosa und strahlte an der Seite ihres berühmten Partners.

Marstall-Wirt Siegfried Able posierte gemeinsam mit Barbara Meier, Ralf Möller und dessen Freundin Laura Engelmann. © ABR-Pictures / Petra Schönberger

Im Bayerischen Hof: Ralf Moeller trifft auf Frédéric Prinz von Anhalt

Bevor es für den Hollywood-Star am Samstag auf die Theresienwiese ging, machte er in seinem Hotel, dem Bayerischen Hof, bereits die erste Promi-Begegnung. Mit dem skandalträchtigen Frédéric Prinz von Anhalt posierte Moeller für ein gemeinsames Foto.

Ralf Moeller und Frédéric Prinz von Anhalt im Luxushotel Bayerischer Hof noch vor dem offiziellen Wiesn-Auftakt. © AZ

Wie die Abendzeitung weiß, verbindet die Promi-Herren nicht nur die Leidenschaft für das Rauchen von Zigarren. Sie sind auch beide mit Hollywood-Größe Arnold Schwarzenegger (79) befreundet, der ebenfalls ein leidenschaftlicher Wiesn-Gänger ist.