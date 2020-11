Final-Auflösung bei "The Masked Singer" 2020: Alle Promis sind enttarnt

Zehn ausgefallene Kostüme und zehn Promis, die nicht auffliegen wollen. "The Masked Singer" ging am Dienstagabend mit einem großen Live-Finale zu Ende! Wer hat gewonnen? Und welche Stars steckten unter den Kostümen?

Mit "The Masked Singer" landete ProSieben einen Quoten-Hit, deshalb sendete der Privatsender im Herbst 2020 gleich noch eine weitere Staffel der Show.

"The Masked Singer": Sendetermine der Herbststaffel 2020

Los ging es am 20. Oktober (Dienstag). Seitdem bat Moderator Matthias Opdenhövel die Promis in ihren ulkigen Kostümen wöchentlich auf die Show-Bühne. Drei weitere Dienstags-Termine folgten, ehe am 16. November (Montag) das Halbfinale und acht Tage später, am 24. November (Dienstag), das große Finale von "The Masked Singer" stieg.

Hier gibt es noch einmal alle Sendetermine der Herbststaffel von "The Masked Singer 2020" im Überblick:

Folgen Datum Folge 1 20.10.2020, 20.15 Uhr Folge 2 27.10.2020, 20.15 Uhr Folge 3 03.11.2020, 20.15 Uhr Folge 4 10.10.2020, 20.15 Uhr Halbfinale 16.10.2020, 20.15 Uhr Finale 24.10.2020, 20.15 Uhr

Neue Jury von "The Masked Singer": Warum ist Ruth Moschner nicht mehr dabei?

Im Sommer gab der Sender bekannt, dass Ruth Moschner und Rea Garvey bei der Herbststaffel von "The Masked Singer" nicht mehr in der Jury sein werden. Doch die Stammbesetzung von Staffel eins und zwei wird nur aussetzen. Beide sollen in der vierten Staffel, die 2021 ausgestrahlt wird, wieder mit dabei sein.

Fans der Kostüm-Show vermuteten, dass Ruth Moschner unter einer der Masken stecken könnte. Da sie in der zweiten Folge allerdings als Gast-Jurorin auftrat, ist diese Theorie bereits widerlegt.

Als neue feste Juroren waren Sonja Zietlow und Bülent Ceylan im Einsatz. Beide waren selbst schon als Teilnehmer dabei - Sonja als Hase und Bülent als Engel. In jeder Folge von "The Masked Singer" wurden sie von einem Gaststar unterstützt.

Promi-Kandidaten und alle Kostüme von "The Masked Singer": Wer ist dabei?

Diese zehn Kostüme waren bei der Herbst-Staffel von "The Masked Singer" sind dabei:

Platz eins: Sarah Lombardi gewinnt als Skelett

Ihre Stimme haute Jury und Zuschauer um. DSDS-Vize Sarah Lombardi siegte als Skelett bei "Masked Singer" 2020.

Platz zwei: Unter dem Alien steckte Alec Völkel

The-BossHoss-Sänger Alec Völkel unterlag im Finale dem Skelett. Er freute sich aber über den zweiten Platz

Platz drei: Nelson Müller war das Nilpferd

Ein singender Koch, der alle begeisterte. Nelson Müller landete auf Platz drei und verpasste das Final-Duell nur knapp.

Im Anubis steckte "Engel"-Sänger Ben Blümel

Unter dem muskulösen Anubis war Sänger Ben Blümel. Er belegte Platz vier bei "Masked Singer".

Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas waren die Erdmännchen

Man hat es schon vermutet, dennoch war es eine Überraschung. Reality-TV-Star Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas waren Familie Erdmann. Sie wurden gleich zu Beginn des Finales abgewählt. Platz fünf.

Sensationelle Enthüllung: Vicky Leandros steckte im Katzen-Kostüm

Schlagersängerin Vicky Leandros im Kostüm der Figur "Die Katze" steht nach der Enttarnung im Halbfinale der dritten Staffel der ProSieben-Show "The Masked Singer" auf der Bühne. © Willi Weber/ProSieben/dpa

Im Halbfinale bei "The Masked Singer" war für die Katze Schluss. Zuschauer staunten nicht schlecht, denn in dem tierischen Kostüm steckte Schlagersängerin Vicky Leandros. Sie musste sich im Duell gegen die Erdmännchen und das Nilpferd geschlagen geben.

Wigald Boning war der Frosch bei "Masked Singer"

Die meisten lagen richtig: Wigald Boning steckte im Frosch-Kostüm. Nach seiner Abwahl gibt er sich enttäuscht. Er habe sich noch so viel vorgenommen: In der nächsten Show habe er den Weihnachtsklassiker "Last Christmas" singen wollen.

Alpaka enthüllt: Dieser VIP steckte unter der Maske

Gegen die Katze konnte sich das Alpaka am Ende nicht durchsetzen. In Show Nummer drei war Schluss. Unter der tierischen Maske steckte Sylvie Meis.

Dieser Promi steckte hinter dem Hummer bei "The Masked Singer"

In der zweiten Show von "The Masked Singer" erreichte der Hummer die wenigsten Zuschauer-Stimmen und musste seine Maske fallen lassen. Dahinter steckte TV-Moderator Jochen Schropp.

"The Masked Singer": Wer flog als erstes raus?

Bereits in der ersten Folge am 20. Oktober musste ein Promi sein Geheimnis lüften und die Maske abnehmen. Die Auflösung erfolgte wie gewohnt am Ende der Sendung und nach dem Voting der Zuschauer. Die Jury hatte kein Mitspracherecht, beurteilt aber die Auftritte und gibt ihre Tipps ab.

Im Kostüm der Biene steckte eine berühmte Schauspielerin: Veronica Ferres. "Ich fühle mich wirklich wie ein Dampfbad auf zwei Beinen", sagte sie nach ihrer Enttarnung auf der Bühne. Weder das prominente Rateteam noch die Zuschauer hatten Ferres als VIP-Kandidatin auf dem Schirm.