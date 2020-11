"Masked Singer": Welcher Promi steckt unterm Frosch-Kostüm - ist es Robin Bade?

Die Herbst-Staffel von "The Masked Singer" läuft seit dem 20. Oktober auf ProSieben. Unter den zehn Teilnehmern ist auch ein Promi mit einem Frosch-Kostüm. Das Rätselraten um den Star unter der Maske hat begonnen. Es gibt Favoriten.

Quaken statt singen!? Unter den neuen Kostümen bei "The Masked Singer" ist 2020 auch ein Frosch. ProSieben stellte die Maske des grünen Tierchens mit Sixpack und Surfbrett bereits zwei Wochen vor dem Staffelstart vor. Mittlerweile konnte man ihn schon mehrmals hören.

Wer ist der Frosch bei "The Masked Singer"?

Die Juroren raten im TV-Studio, während auf Instagram hitzig und launig diskutiert wird. Doch welche Mutmaßung ist tatsächlich richtig? Das wird natürlich vom Sender noch nicht verraten, sondern erst nach dem Ausscheiden des Promis oder eben dann im großen Finale.

Promi-Raten um Frosch-Kostüm: Ist es Robin Bade oder Wigald Boning?

Elyas M’Barek könnte unter dem Frosch-Kostüm stecken, meinen manche. Andere bringen Ex-"Baywatch"-Star David Hasselhoff wegen des Surfbretts in Verbindung mit dem grünen Tierchen. Doch wegen der Corona-Krise ist die Teilnahme des Amerikaners sehr unwahrscheinlich.

Nach der ersten Live-Show fallen weitere Namen, unter anderem Comedian Wigald Boning. Er ist auch der Favorit in der ProSieben-App. Bei Instagram wird allerdings immer häufiger Teleshopping-Star Robin Bade genannt. "Das ist doch der Typ von 9Live" oder "sehr wahrscheinlich Robin Bade von ‘Promi Big Brother‘“. Wiederum andere haben festgestellt, dass er am Dienstagabend nicht bei 1-2-3.tv auf Sendung war und angeblich sei Bade sogar auf dem Studiogelände gesehen worden, kommentiert eine Userin. Auch der Animateur-Tipp würde auf den Ex-Call-In-Moderator passen. Deshalb fragt die AZ bei ihm nach: Robin Bade, sei (k)ein Frosch!? Die Antwort bleibt er uns bislang schuldig…

Immer wieder Gerüchte um Stefan Raab

Und was ist mit Stefan Raab? Könnte er sich als Frosch verkleidet haben? Zwar möchte er anscheinend nie wieder vor der Kamera auftreten, aber unter der Maske wäre er ja erst einmal anonym. Auf seinen Namen kommen die Fans der Show "The Masked Singer", weil er das "Turmspringen" erfunden, ausgerichtet und selbst daran teilgenommen hat.

Finale von "The Masked Singer": Sendetermin am 24. November 2020

Welcher VIP wirklich unter dem Frosch steckt, wird spätestens im Finale der dritten Staffel von "The Masked Singer" am 24. November enthüllt oder eben schon am kommenden Dienstag, wenn es sich durch das Voting für den Frosch ausgequakt hat. Die Jury, rund um Sonja Zietlow und Bülent Ceylan, tippte in der ersten Show übrigens auf Autor Micky Beisenherz, Comedian Atze Schröder oder Komiker Ralf Schmitz. Doch eins steht fest: Unter der Frosch-Maske steckt definitiv ein einzelner Promi-Liebling.