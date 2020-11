"The Masked Singer": Unter dem Frosch steckt ein Schlaumeier

Der Frosch, die Katze und das Nilpferd mussten in der neuen Episode von "The Masked Singer" zittern. Ergebnis: Gequakt wird fortan nicht mehr.

Wenn Frösche Modern Talking covern und Aliens "Wrecking Ball" von Miley Cyrus (27) schmettern, dann läuft wieder "The Masked Singer". In der neuen Folge auf ProSieben durfte an der Seite von Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) der ewige Showpraktikant Elton (49) als Gastjuror Platz nehmen. Vor allem letzterer legte mit prall gefülltem Notizbuch ein Detektivtalent an den Tag, das eines Sherlock Holmes würdig war. Am Ende erschnüffelte aber nicht nur seine Spürnase korrekt, wer hinter dem ausgeschiedenen Frosch steckte.

Drei Kandidaten mussten zittern und daher zweimal vorsingen. Das Nilpferd und die Katze trotz einer herausragenden Gesangsleistung, waren sich alle drei Jurymitglieder einig - und der Frosch. Großes Comedy-Talent gepaart mit mäßiger Stimme: Ganz klar, hinter der ambitionierten Amphibie musste einfach Wigald Boning stecken, waren sich Elton, Zietlow und auch Ceylan totsicher.

Besagter Frosch musste dann auch am Ende der Folge seine Identität preisgeben - wenig überraschend war es tatsächlich Deutschlands berühmtester Schlaumeier. Passend hierzu: Irgendwie hatte es Boning sogar geschafft, unter der Maske seine Brille aufzubehalten.

Seitenwette von Zietlow und Elton

Ein überaus interessantes Angebot hatte Zietlow übrigens noch für ihren Jury-Mitstreiter der Episode, Elton. Der moderiert bekanntlich "Schlag den Star" und die Dschungelcamp-Queen, die eigener Aussage nach schon oft angefragt wurde, bot ihm an, sich mit ihm als Kandidatin zu messen. Elton gegen Zietlow bei "Schlag den Star"? Das klingt mehr als verlockend, Stefan Raabs (54) Ex-Praktikant schien jedoch umgehend abzuwinken. Hatte da jemand die Showhosen voll?