Privatleben von Bülent Ceylan: Was weiß man über seine Ehefrau und Kinder?

Bülent Ceylan spricht selten über sein Privatleben. Doch ab und an hat er in Interviews kleine Details über seine Familie verraten. Was ist über den Komiker bekannt?

13. Dezember 2021 - 17:18 Uhr | dpa/AZ

Bülent Ceylan mit Josefine Preuß. © BrauerPhotos

Lange Haare, Mannheimer Dialekt und eine Vorliebe für Heavy Metal: Bülent Ceylan gehört zu den erfolgreichsten Comedians in Deutschland. Auf der Bühne zeigt er stets sein Talent, in die unterschiedlichsten Charaktere zu schlüpfen. Aber wie tickt er eigentlich privat? Bülent Ceylan: Vom Komiker zum Schauspieler 2018 versuchte sich Bülent Ceylan in einer Kinohauptrolle. In "Verpiss dich, Schneewittchen!" spielte der Mannheimer Comedian den Musiker Sammy, der von einer Karriere als Rockstar träumt. Davon ist er aber weit entfernt: Er jobbt im Hamam seines Bruders. Aber plötzlich bekommt er die Chance, bei einer Castingshow berühmt zu werden. Bülent Ceylan über seine Kinder: Familie ist das Wichtigste Auch wenn der Filmtitel ziemlich unmissverständlich gewählt worden ist, so ist der Streifen für die ganze Familie gedacht, sagte Ceylan gegenüber "Bild". Und weiter: "Seit ich Kinder habe, weiß ich, wofür ich arbeite, wofür ich lebe. Spätestens mit deinen Kindern muss dir klar sein: Zu Hause bist du Papa. Denen ist egal, wer du bist. Dann musst du auf die Knie gehen, weil sie Pferdchen mit dir spielen wollen." Seine Familie hilft dem Comedian dabei, nicht abzuheben. Ceylan zu "Bild": "Wenn du beim Wacken-Festival vor 80.000 Leuten auftrittst, dann schwebst du danach. Danach muss dir aber klar sein, dass du morgen den Müll runterbringst. Darum ist ein normales Umfeld auch so wichtig, das dich daran erinnert." Bülent Ceylan liest seinen Kindern regelmäßig vor Der aus Mannheim stammende Ceylan wurde im November 2018 mit dem "Deutschen Lesepreis" ausgezeichnet. Er habe sich dafür eingesetzt, "dass Eltern abends ihren Kindern vorlesen und sie nicht einfach Playstation spielen lassen." Gegenüber SWR3 betonte der Comedian, wie wichtig Lesen und Vorlesen ist: "Ich merke es bei meinen eigenen Kindern. Sie drücken sich besser aus als de' Vadder." Bülent Ceylan: Tränen-Auftritt bei "The Masked Singer" 2020 saß Bülent Ceylan im prominenten Rate-Team der ProSieben-Show "The Masked Singer" an der Seite von Sonja Zietlow. Im Halbfinale der Sendung kamen ihm beim Auftritt des Skeletts sogar die Tränen. Grund dafür war der Song "Chandelier", der von dem kostümierten Promi gesungen wurde. Dabei handelt es sich um das Lieblingslied seiner Tochter, wie er nach dem Auftritt erklärte.