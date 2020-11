Anubis bei "The Masked Singer": Promi gibt sich zu erkennen

Bei der ProSieben-Show "The Masked Singer" trat mit Anubis auch eine ägyptische Gottheit an. Welcher VIP schlüpfte in das göttliche Kostüm?

25. November 2020 - 09:22 Uhr | AZ

Sänger Ben verbarg sich bei "The Masked Singer" hinter der Maske der ägyptischen Gottheit Anubis © ProSieben/Marc Rehbeck

Das Kostüm des Anubis zählte bei "The Masked Singer" definitiv zu den mystischen Verkleidungen. Optisch erinnert es an den Kudu, hinter dem 2019 Moderator Daniel Aminati steckte. Fans waren gespannt, welcher Promi sich in das Gewand des ägyptischen Gottes der Totenriten und Mumifizierung geworfen hat. Anubis-Kostüm bei "The Masked Singer": Steckt Klaas dahinter? Fans mutmaßten, ob sich vielleicht Sänger Adel Tawil, Schauspieler Marc Dumitru oder Rock-Legende Udo Lindenberg hinter der Maske verstecken könnten. Aber auch Martin Kesici und Jan Josef Liefers wurden unter der Verkleidung vermutet. Zuschauer waren sich allerdings lange sicher, dass ProSieben-Moderator Klaas Heufer-Umlauf im Kostüm des Anubis steckt. Doch am Ende steckte Sänger Ben Blümel unter dem Kostüm. Als Anubis belegte er Platz vier von "Masked Singer".