Nach Wirbel um Verbot der Stadt: Rammstein plant "Row Zero" bei Konzerten in München - Anwaltskanzlei eingeschaltet

Ab Mittwoch spielen Rammstein vier Mega-Konzerte im Münchner Olympiastadion, das der Stadt gehört. Grüne, ÖDP und Linke wollen Konzerte sicherer machen. Nach AZ-Informationen sollen die umstrittene "Row Zero" und Aftershow-Partys in München nicht stattfinden. Das Umfeld der Band widerspricht. Mittlerweile wurde eine Anwaltskanzlei beauftragt.

München - Am Montag hat das Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) mitgeteilt, es werde bei den vier Konzerten von Rammstein im Olympiastadion keine "Row Zero" geben. Genauer gesagt werde der Veranstaltungsbescheid für die Konzerte in München "den Aufenthalt von Konzertbesucher*innen in einer sogenannten 'Row Zero' (Bühnengraben)" verbieten. Dabei gehe es um die Einhaltung "der notwendigen Sicherheitsabstände für feuergefährliche Handlungen und pyrotechnische Effekte" und um genügend Platz für Sicherheitskräfte.

"Row Zero" bei Rammstein im München: "Muss es aus Sicherheitsgründen geben"

Aus dem Umfeld der Band Rammstein heißt es am Dienstag, dass es aus Sicherheitsgründen eine "Row Zero" bei den Konzerten in München geben müsse. Die werde aber anders genutzt als bisher, dort können sich Crew- oder Familienmitglieder aufhalten. Dass keine Fans in den Bereich der "Row Zero" gelassen werden, sei nicht wegen des Antrags der Grünen im Münchner Stadtrat entschieden worden, sondern bereits kurz nach dem Konzert in Vilnius.

Vom Münchner Veranstalter und der Olympiapark GmbH hieß es außerdem, es werde nach dem Konzert keine Party geben. Das ist aber offenbar auch noch nicht so klar. Aus dem Umfeld der Band heißt es, es sei noch nicht sicher, ob es nach den Konzerten in München auch eine Aftershowparty geben wird.

Rammstein in München: Band hat selbst Awareness-Teams organisiert

Und in einem weiteren Punkt nimmt die Band offenbar vorweg, was hier in München von Stadtrat und KVR diskutiert wird. Es heißt aus dem Umfeld von Rammstein, dass sie selbst für die München-Konzerte Awareness-Teams organisiert habe. Das sei bereits für das Konzert in Dänemark gewünscht gewesen, dafür habe aber die kurze Zeit nicht gereicht. In München wurde eine Firma damit beauftragt. Es sollen sechs Personen auf dem Konzertgelände unterwegs sein, die als Ansprechpartner gekennzeichnet seien. Außerdem werde es ein Zelt geben, das als "Safe Space" fungieren soll, also als Anlaufstelle für Konzertbesucher, die Hilfe benötigen.

Aus dem Umfeld der Band heißt es außerdem, dass am Montag eine externe Anwaltskanzlei ihre Arbeit aufgenommen hat, um die Vorwürfe zu untersuchen, die in den vergangenen Tagen und Wochen aufgekommen sind. Auf AZ-Nachfrage möchte die Kanzlei nicht namentlich genannt werden.

Hitzige Diskussionen um Rammstein-Konzerte in München

Die Diskussion um die München-Konzerte der Band im Olympiastadion hat sich in den vergangenen Tagen folgendermaßen zugetragen: In wenigen Tagen spielt Rammstein vier Konzerte in München. Die Band also, die gerade international wegen mutmaßlichen Übergriffen auf junge, weibliche Fans vor und nach ihren Konzerten in der Kritik steht.

Immer mehr Frauen schildern gegenüber verschiedenen Medien ein mutmaßliches System von Helfern, die gezielt junge Frauen aussuchen, damit sie mit Frontmann Till Lindemann Zeit verbringen und Backstage-Partys vor und nach den Konzerten feiern, wo es auch um Sex gehe. Es gebe eine sogenannte "Casting-Direktorin", die Lindemann gezielt Frauen zugeführt haben soll. Wie die "Welt" berichtet, soll der Person nun der Zugang zu den Münchner Konzerten "mit sofortiger Wirkung" entzogen worden sein.

Nachdem sich in der AZ bereits die städtische Gleichstellungsstelle geäußert und klargemacht hat, dass sie viel Verbesserungspotenzial sehen an Veranstaltungsorten, die der Stadt gehören, wird nun auch die Politik aktiv.

So sollen Konzerte in München sicherer gemacht werden

Die AZ hatte bereits im Vorfeld einen Antragsentwurf vorliegen, der am Montag im Stadtrat eingereicht wurde. Die Grünen/Rosa Liste haben dafür noch die ÖDP und die Linke als Mitunterzeichner gewinnen können, nicht aber Koalitionspartner SPD. Auch die CSU-Fraktion ist nicht dabei.

Der Antrag "Sichere Konzerte für Alle" fordert das Kreisverwaltungsreferat (KVR) auf, zu prüfen, ob die sogenannte "Row Zero" verboten werden kann. Außerdem möchten die Grünen prüfen lassen, ob wie beim Oktoberfest die Aktion "Sichere Wiesn" auf solchen Großkonzerten in städtischen Räumen (wie dem Olympiastadion) sogenannte "Safe Spaces" einrichten kann. Also sichere Orte, wo Frauen in Not geholfen wird.

Eine weitere Forderung sind "Awareness-Teams", also speziell geschulte Teams, die auf Konzerten unterwegs sind und als Ansprechpartner für Menschen in Not dienen können. Solche Teams kennt man bereits in der Rave- oder Openair-Szene.

Olympiapark: Keine "Row Zero" bei Rammstein-Konzerten in München

Am Montag kristallisierte sich dann heraus, dass es bei den Konzerten in München keine "Row Zero" geben werde, ebenso sollen die Aftershow-Partys abgesagt worden sein. Und offenbar sollen auch Awareness-Teams bei den Konzerten im Publikum unterwegs sein.

Veranstalter Propeller hat auf eine AZ-Anfrage dazu noch nicht reagiert – allerdings hat die Olympiapark GmbH auf AZ-Anfrage bestätigt, dass es definitiv keine "Row Zero" und keine Party nach dem Konzert geben werde. Dies habe der Veranstalter gemeinsam mit der Band am Wochenende entschieden. Nun gibt es also abermals eine Änderung – Crew und Familienmitglieder dürfen sehr wohl in die "Row Zero", nicht aber Fans – so zumindest der Plan, der aus dem Umfeld der Band an die AZ herangetragen wurde.

Für sichere Konzerte: Veranstalter sollen zur Kasse gebeten werden

Auch die Nutzung der App "SafeNow", bei der man an solchen Veranstaltungen per Handy ein Notsignal absetzen und auf sich aufmerksam machen kann, soll geprüft werden. Für all diese Maßnahmen möchten die Stadträte die Veranstalter zur Kasse bitten.

Die Grüne Fraktionsvorsitzende Mona Fuchs weist darauf hin, dass weder Gesellschaft noch Politik strafbares Handeln bewerten solle, "dessen Ahndung obliegt allein unseren Gerichten". Es gelte die Unschuldsvermutung für mutmaßliche Täter, aber die Anschuldigungen der betroffenen Frauen müssen "gehört und ernst genommen werden".

Die Politik müsse aber eine Antwort geben bei "Fragen der Sensibilisierung, der Bildung und der Prävention". Und sie sieht auch die Stadt verantwortlich, "solche Strukturen aufzubauen und bei Veranstaltungen in städtischen Räumen einzusetzen". Da gebe es noch Handlungsbedarf.

Veranstalter und Olympiapark sahen wegen Rammstein bis Dienstag keinen Handlungsbedarf

Die Konzerte finden im Olympiastadion statt, das der Stadt gehört. Sie verdient also über die Olympiapark GmbH, eine städtische Tochtergesellschaft, an den Konzerten mit. Die sagte am vergangenen Dienstag (30. Mai) auf AZ-Anfrage: "Sollten sich die von der 24-jährigen Irin erhobenen Vorwürfe bestätigen, wäre dies natürlich furchtbar und verachtenswert", so die Sprecherin der Olympiapark GmbH.

Die Angelegenheit sei aber "im Moment offensichtlich noch ungeklärt". Die Olympiapark GmbH gehe "derzeit davon aus, dass die vier Rammstein-Konzerte im Olympiastadion stattfinden werden" und möchte festhalten, dass sie lediglich Vermieterin des Stadions ist. "Für die Security und Zugangsberechtigungen in Backstage-Bereich ist der Veranstalter zuständig".

Auch der Münchner Konzertveranstalter Propeller beantwortete eine AZ-Anfrage am vergangenen Dienstag lediglich mit einem Verweis auf das offizielle Statement der Band – zur "Row Zero" gibt es kein Statement. Eine erneute AZ-Anfrage an den Veranstalter dazu blieb bislang unbeantwortet.