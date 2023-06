Rammstein in München – Betroffene behauptet: Frauen werden weiterhin rekrutiert

Sexuelle Übergriffe am Rande von Rammstein-Konzerten: Die Irin Shelby Lynn hatte den Stein ins Rollen gebracht und legt jetzt nach. Auch in München seien die weiblichen Rammstein-Fans nicht sicher, für die vier Konzerte im Olympiastadion werden demnach Frauen geworben.

München - Am heutigen Mittwoch geht das erste von vier Live-Konzerten im Olympiastadion über die Bühne, doch angesichts der heftigen Vorwürfe gegen die Heavy-Metal-Band und ihren Frontmann Till Lindemann ist das als musikalisches Highlight gefeierte Event längst nicht mehr das Thema: Es geht vielmehr um Sex-Castings respektive Alkoholshots mit K.O.-Tropfen und jetzt auch die beängstigende Frage, ob sich Ähnliches womöglich in München wiederholt.

Hitzige Diskussionen um Rammstein-Konzerte in München

Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen – teilweise anonym – schlimme Situationen geschildert: Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershow-Party kommen wollen.

Dort soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen – teils mit Gewalt – gekommen sein. Die Frauen seien zuvor aus einem Bereich ganz vorne im Zuschauerraum ausgewählt worden – in der "Row Zero", der sogenannten Reihe Null.

Rammstein-Fan Shelby Lynn: Auch für die Konzerte in München werden Frauen rekrutiert

Rammstein-Fan Shelby Lynn hatte mit ihren Twitter- und Instagram-Postings den Stein nach dem Auftaktkonzert der Rammstein-Tour am 22. Mai in Litauens Hauptstadt Vilnius ins Rollen gebracht, es kursierten harte Vorwürfe in den sozialen Medien.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die junge Irin war nach eigenen Angaben noch vor dem Konzert zu einer der privaten Partys eingeladen worden, bei der Rammstein-Sänger Till Lindemann wohl Sex mit ihr eingefordert haben soll, was Lynn abgelehnt habe. Was danach passierte, wisse sie nicht mehr genau.

Rammstein-Fan Shelby Lynn warnt vor "Frau mit hellrot gefärbten Haaren"

Jetzt legt Shelby Lynn nach: Die nach Rammstein-Angaben entlassene dubiose "Casting-Direktorin" Alena M. habe bei der Organisation der Treffen nicht allein gehandelt, dazu lägen ihr entsprechende Aussagen von Betroffenen vor.

Die Warnung von Shelby Lynn auf Instagram. © AZ-Screenshot: Instagram: shelbys69666

Ihre deutliche Warnung: "Es befindet sich derzeit eine Person vor Ort in München, welche in der Vergangenheit bei Konzerten in Deutschland 'zuständig' war für im Vorfeld rekrutierte weiblich gelesene Personen." (sic!) Es handele sich dabei um eine Frau mit hellrot gefärbten Haaren, heißt es in ihrer Instagram-Story, sie nenne sich Alina.

Als "Beweis" postete die Irin ein gemeinsames Foto von Alena und Alina in einem Aufzug eines Düsseldorfer Hotels aus Alinas Instagram-Profil, sowie zahlreiche Screenshots aus Chatverläufen mit Alina. Auch ein Foto mit Frontmann Till Lindemann ist dort zu sehen.

Dieses Foto postete die Irin in ihrer Instagram-Story: Alina mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann. © AZ-Screenshot: Instagram: shelbys69666

Rammstein: "Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit"

In einer Stellungnahme von Rammstein hieß es, die Vorwürfe hätten sie sehr getroffen und man nehme sie außerordentlich ernst. "Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt – vor und hinter der Bühne."

Weiter heißt es in dem Schreiben: "Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge." Auch die Band habe demnach aber ein Recht – nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden.

Ein Foto von Alena und Alina. © AZ-Screenshot: Instagram: shelbys69666

Dass die Vorwürfe gegen Rammstein und Lindemann erst jetzt zutage treten, liegt mitunter auch daran, dass sich viele mutmaßliche Opfer nicht trauen, über das Geschehene zu sprechen. Sowohl Shelby Lynn als auch Kayla Shyx sprechen bei den Vorfällen von massiven Macht- und Drucksituationen, denen die jungen Frauen ausgesetzt sind.

Psychologin gibt Verhaltenstipps in der AZ

Doch wie sollten Frauen reagieren und handeln, die sich plötzlich nichtsahnend in einer solchen Situation befinden? Darüber hat die AZ mit Jeanette Tamm gesprochen. Die 30-Jährige ist Klinische Psychologin am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Ihr zufolge sei es in erster Linie wichtig, Ruhe zu bewahren und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. "Egal ob Popstar oder nicht – die Grundregel lautet, niemals derartige Angebote von jemandem anzunehmen, den man nicht kennt", erklärt Tamm. Im Zweifel sollte man immer vertrauenswürdige Personen um Unterstützung bitten.

Die Youtuberin Kayla Shyx erzählt in ihrem Video, wie sie einem möglichen Übergriff nach einem Rammstein-Konzert gerade noch entkommen ist.

Psychologin Tamm rät, sich gar nicht erst auf Diskussionen einzulassen, wenn man gehen möchte – stattdessen solle man sich auf den eigenen "Fluchtweg konzentrieren". "Ein klares 'Nein, ich möchte das nicht' oder 'Ich fühle mich von Ihnen belästigt' kann nicht missverstanden werden und signalisiert eine klare Entscheidung", erklärt die Psychologin. Daneben ist es mit am wichtigsten, räumlichen Abstand zur entsprechenden Person zu gewinnen. Und ebenso rät Tamm auch hier, wenn möglich, mit vertrauenswürdigen Personen in Kontakt zu treten.

Viele mutmaßliche Opfer berichten nach Lynns Postings von traumatischen Erlebnissen. "Akut nach einem solchen Ereignis sollten Betroffene den Vorfall bei der Polizei melden. Das kann natürlich viel Überwindung bedeuten, hilft aber nicht nur der eigenen Rechenschaft, sondern vor allem auch eine Wiederholungstat des Täters zu vermeiden", sagt Tamm dazu.

Gefühle wie Scham, Entsetzen oder Schuld seien nach einem sexuellen Übergriff keine Seltenheit, sagt die Psychologin. "Anschließend sollten sich Betroffene aber professionelle ärztliche und psychotherapeutische Hilfe suchen, um abzuklären, ob der Vorfall zu körperlichem oder psychischem Leiden geführt hat und um diese gegebenenfalls frühzeitig behandeln zu können."

"Eine weitere Anlaufstelle, an die man sich nach einem derartigen Vorfall wenden kann, ist das Hilfetelefon 'Gewalt gegen Frauen'. Hier erhält man auch Unterstützung bei der Suche nach einer geeigneten Therapie", erklärt Tamm.

Bundesweites Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" hilft weiter Wenn Konzertbesucherinnen Opfer eines Übergriffs geworden sind, können sie sich Rat und Unterstützung über ein bundesweites Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Nummer 116 016 holen.

Rammstein und die Reihe Null in München: Wie ist das eigentlich nun organisiert?

Für die Shows der Brachial-Rocker in München wurden bereits einige Veränderungen angekündigt: So soll es die Reihe Null in München nicht geben, auch Aftershow-Partys sollen nicht stattfinden. Wie das alles angesichts der neuen Anschuldigungen von Shelby Lynn in München organisiert sein soll und wie es um die Bestückung der "Row Zero" bestellt ist, bleibt in diesem Zusammenhang offen. Ohnehin gibt es zur Reihe Null unterschiedliche Angaben seitens der städtischen Behörden und des Band-Managements.

Crew und Familienmitglieder dürften sehr wohl in die "Row Zero", nicht aber Fans – so zumindest der Plan, der aus dem Umfeld der Band an die AZ herangetragen wurde. Dies würde jedoch den Vorgaben der Stadt widersprechen. Wie die "Row Zero" letztendlich aussehen wird und welche Personen sich darin aufhalten, ist spätestens am Mittwochabend klar, wenn das erste Rammstein-Konzert im Olympiastadion stattfindet.