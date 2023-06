Backstage bei Rammstein: Influencerin Kayla Shyx schildert Konzerterlebnis mit Till Lindemann

Youtuberin Kayla Shyx macht ihre Erfahrungen aus der "Row Zero" öffentlich. Sie möchte andere Mädchen vor Rammstein-Konzerten warnen – ein Risiko für die Influencerin.

Die Kölner Influencerin Kayla Shyx erzählt in einem langen Video auf ihrem Youtube-Kanal von ihren Erfahrungen in der "Row Zero" bei einem Rammstein-Konzert. "Ich möchte hiermit meine Plattform und Reichweite benutzen und darüber berichten", sagt sie zu Beginn.

"Ich denke, dass was dort passiert, was ich erlebt habe, sehr falsch ist und Mädchen gewarnt werden müssen", sagt sie zu ihrer Motivation, das Video zu veröffentlichen – obwohl sie Angst habe, das zu tun.

Gezielte Rekrutierung von jungen Frauen bei Rammstein-Konzerten?

Shyx beschreibt dann die Vorgänge bei Rammstein-Konzerten, wie sie auch in den vergangenen Tagen und Wochen in den Schlagzeilen zu lesen waren. Dabei geht es besonders um schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann. Sie unterlegt diese Erzählungen mit Bildschirmaufnahmen von ihrem Handy, die mutmaßlich Chatverläufe und Bilder aus den Whatsapp-Gruppen zeigen, in denen die Pre- und Afterpartys mit den jungen Frauen organisiert werden.

Rammstein reagierte mit einem Statement auf Instagram auf diese Vorwürfe und bestreitet diese: "Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt – vor und hinter der Bühne. Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. Wir, die Band, haben aber auch ein Recht – nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden", heißt es unter anderem in dem Statement.

Altersgrenze für die Rammstein-Afterparty

Sie selbst wurde auf einem Rammstein-Konzert im Juni 2022 angesprochen. In der Halbzeit soll Alena M. auf die Youtuberin und ihre Freundin zugekommen sein und sie zur Afterparty eingeladen haben. Alena M. agierte bislang als Casting Direktorin für Rammstein. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, Mädchen in Clubs und über Instagram zu rekrutieren, erzählt Kayla Shyx. Infrage kämen aber nur Frauen unter 30, nach unten sei das Alter allerdings offen. "Niemand stellt sicher, dass diese Mädchen, die dort hinkommen, volljährig sind."

Eine Darstellung, der die Band allerdings widerspricht – es würden Ausweise kontrolliert, heißt es aus dem Umfeld der Band. Am Dienstag berichtete die " ", dass Rammstein Alena M. bei den vier kommenden Großkonzerten in München ausgeschlossen hat. Das erste der Konzerte findet am Mittwochabend im Münchner Olympiastadion statt.

Handyverbot für mehr Privatsphäre von Lindemann?

Im weiteren Verlauf des Videos berichtet die 21-Jährige, wie sie gemeinsam mit anderen Mädchen aus der "Row Zero" vorbei an der eigentlichen Afterparty in einen Raum eskortiert worden sei. Auch nach mehrmaligem Nachfragen habe die Youtuberin keine klare Antwort darauf erhalten, wo sie hingebracht würden. Handys hätten die Mädchen abgeben müssen, vor der Tür seien Securitys gestanden. Alles angeblich zum Schutz von Lindemanns Privatsphäre, so Shyx. "Da kam ich wirklich in einen Angstzustand", sagt sie weiter.

Alkohol und Drogen im Rammstein-Backstagebereich?

Alena M. soll dann damit begonnen haben, den Mädchen Drinks anzubieten. Die Influencerin fühlte sich nach eigenen Aussagen in der Situation immer unwohler. Zusammen mit ihrer Freundin habe sie den Raum verlassen wollen. Die Casting-Direktorin soll versucht haben, sie zu beruhigen. Kayla Shyx habe darauf bestanden, zu gehen, woraufhin sich das Verhalten von Alena M. völlig verändert haben soll. "Als wäre sie ein anderer Mensch auf einmal". Die Youtuberin und ihre Begleiterin sollten die Party dann ganz verlassen und sich auch nicht mehr auf der offiziellen After Party aufhalten.

Zustände auf Rammstein-Konzerten: "Alle haben es kleingeredet"

"Und das passiert auf jedem einzelnen Konzert", sagt Kayla Shyx. Sie habe danach versucht, öffentlich darüber zu reden und nahm eine Instagram-Story zu ihren Erfahrungen auf. Die Reaktion ihres alten Managements: Sie solle den Beitrag löschen und sich nicht öffentlich äußern. Auch sonst läge zum damaligen Zeitpunkt keine mediale Aufmerksamkeit auf dem Thema. Gerüchte habe es aber schon länger gegeben: "Als ich angefangen habe, Leuten davon zu erzählen, haben die so getan, als wäre das keine Überraschung."

Unterstützung für Kayla Shyx

Das Statement der Influencerin schlängt im Netz hohe Wellen. Mädchen, die selbst betroffen waren, bedanken sich unter anderem auf Instagram: "Danke, dass du die Stimme erhebst, für die die es nicht können". Unter den Unterstützern finden sich auch prominente Stimmen, wie Dagi Bee und Rezo. "Danke für deinen Mut, das alles so klar und deutlich auszusprechen", schreibt der Youtuber.