Vorwürfe gegen Till Lindemann: Gibt es einen geheimen Raum unter der Rammstein-Bühne?

Neue Vorwürfe gegen Till Lindemann: Im Internet kursieren Videoaufnahmen, wie der Rammstein-Frontmann bei Konzerten Frauen in einen geheimen Raum unter der Bühne führt und dort sexuelle Dienste von ihnen erwartet.

München - Seit Tagen gibt es Wirbel um die Band Rammstein und ihren Frontmann Till Lindemann. Vor allem Sänger Lindemann wird vorgeworfen, rund um die Konzerte Sex-Castings zu veranstalten, um die "Auserwählten" zu vermeintlichen Aftershowpartys zu locken.

Dort soll Lindemann von den Frauen sexuelle Handlungen einfordern. Fahrt aufgenommen hatte die Debatte um die Rock-Band, nachdem eine irische Konzertbesucherin nach dem Rammstein-Auftritt im litauischen Vilnius behauptet hatte, auf einer dieser Partys mit K.O.-Tropfen betäubt worden zu sein. In einem Bericht der " " ist nun außerdem von einem geheimnisvollen Raum unter der Bühne die Rede, in welchen die Frauen immer wieder gebracht werden sollen.

Was passiert im geheimen Raum auf Rammstein-Konzerten?

Der Raum soll demnach zwei mal zwei Meter groß und komplett schwarz ausgekleidet sein. Zudem soll es ein Video geben, das zeigt, wie Rammstein-Sänger Till Lindemann in diesem Raum von zwei Frauen oral befriedigt wird.

Der Raum sei im Februar 2020 bei Soloshows von Lindemann einer größeren Konzert-Öffentlichkeit gezeigt worden – am Schluss einiger Konzerte der Lindemann-Tour 2020 wurde den Angaben zufolge ein Video an die Bühnenrückwand projiziert, es war offenbar irgendwann zuvor bei einem Rammstein-Konzert gedreht worden.

"In dem Video sah man Lindemann in dem kleinen Raum unter der Rammstein-Bühne. Dort war er nicht allein, sondern zusammen mit zwei Frauen sie knieten und schienen dann unter anderem Oralverkehr an Lindemann zu vollführen", schreibt die "Zeit" in ihrem Bericht. Und weiter: "Eine vierte Person hatte die Szene offensichtlich aus nächster Nähe in jenem Raum unter der Rammstein-Bühne gefilmt. Und nun wurde der Sexclip bei Lindemanns Solotour auf der Bühne gezeigt. Das Saallicht wurde danach abrupt angeschaltet. Ende der Vorstellung.

Während auf der Bühne der Rammstein-Hit "Deutschland" lief, soll sich Lindemann in den besagten Raum begeben haben.

Casting vor Rammstein-Konzerten: Welche Rolle spielt Alena M.?

Der Raum sei auch nach Konzerten für sexuelle Handlungen genutzt worden, heißt es im Bericht. Man habe mit mehreren Frauen gesprochen, die von Einladungen in die "Row Zero" bei Rammstein-Konzerten erzählt hätten: "Zwei von ihnen schildern, ihnen sei auch Sex mit Lindemann angeboten worden, eine von ihnen behauptet, auch sie habe sich während eines Konzerts in dem kleinen Raum unter der Bühne aufgehalten."

Die Frauen bestätigten, dass vor Rammstein-Konzerten "gecastet" wird. Eine Konzertbesucherin berichtete, vor dem Auftritt auf Instagram von Casting-Direktorin Alena M. angeschrieben worden zu sein.

Konsequenzen für die Band: Viele Fans geben Rammstein-Tickets zurück

Alena M. habe sie in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen, in welcher junge und attraktive Frauen für die Aftershowpartys und die mittlerweile berüchtigte "Row Zero" rekrutiert wurden. Auch die Kölner Influencerin Kayla Shyx machte ähnliche Erfahrungen bei einem Rammstein-Konzert.

Die Band hat sich nach Angaben der "Welt" mittlerweile von Alena M. getrennt. Zwar soll sie in München sein, wo vom 7. bis zum 11. Juni vier Rammstein-Konzerte stattfinden, der Zugang zu den Konzerten soll ihr jedoch verweigert werden. Auch schalteten die Brachial-Rocker eine Anwaltskanzlei ein, um die Vorwürfe aufzuarbeiten. Für viele Fans kommt diese Art der Schadensbegrenzung zu spät: Sie verkaufen in Massen ihre Tickets für die Konzerte in München.