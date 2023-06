Nach Sprüchen bei Konzert: Fans kritisieren Die Ärzte für Witze über Rammstein und K.o.-Tropfen

Die Ärzte machen bei einem Auftritt in Luxemburg immer wieder Anspielungen auf den aktuellen Rammstein-Eklat um Frontmann Till Lindemann. Viele Fans sind entsetzt.

"Die Ärzte" auf der Bühne. Ein Auftritt in Luxemburg sorgte jetzt für reichlich Diskussionsstoff. (Archivbild)

München/Luxemburg - Als ob die Causa Rammstein derzeit nicht ohnehin schon die Schlagzeilen beherrschen würde... Nun legen Die Ärzte nochmal einen drauf und ziehen damit den Zorn zahlreicher Fans auf sich.

Bei einem Auftritt in Luxemburg am Dienstag (6. Juni) spielte die Band, bestehend aus Farin Urlaub, Bela B. und Rodrigo González, immer wieder mit geschmacklosen Witzen auf die Rammstein-Debatte an.

Die Ärzte machen sich über Rammstein-Diskussion lustig

So ist unter anderem in einem Videoausschnitt zu hören, wie Farin Urlaub sagt: "Es ist nicht cool. Wenn ihr denkt, dass das guter Sex ist, dann kauft euch 'ne Gummipuppe." Und legt weiter nach: "Guter Sex ist, wenn sie sich wehren". Der Sänger der Ärzte-Band lenkt dann aber schnell selber ein und sagt: "Das war nur Spaß, ein schlechter Witz."

Sein Kollege Bela B. witzelt mit Schnarch-Geräuschen allerdings weiter. "Alter, wir kriegen so aufs Maul, wenn wir Lindemann treffen." Das Publikum lacht, am Ende stellt Farin Urlaub aber nochmal klar: "Also, fassen wir zusammen: Sex nur, wenn beide Seiten darauf Lust haben." Auch über K.o.-Tropfen scherzt die Band bei ihrem Auftritt. "Meine K.o.-Tropfen sind homöopathisch", sagt Bela B.

Fans reagieren entsetzt auf Rammstein-Witze

Bei vielen Fans kamen die Scherze allerdings überhaupt nicht gut an. "Die sollen sich mit den Opfern solidarisieren und keine Witze darüber machen. Ey was ist mit so manchen Männern los", schreibt eine Userin auf Twitter. "Übel" oder "unangenehm" kommentieren andere Leute. Grünen-Politiker Benjamin Bauer mache dieser Auftritt "sprachlos".

Schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Till Lindemann

Es gibt aber auch Fans, die das Punkrock-Trio in Schutz nehmen: "Das ist einfach, wenn man die Band nicht kennt und den Humor nicht versteht. Die Ärzte haben sich auf den Konzerten auch offen dagegen ausgesprochen, was da vorgefallen ist." Die Band habe demnach eine klare Haltung zu den Vorwürfen gegen die Band Rammstein und deren Sänger Till Lindemann gezeigt, teilweise sogar mit Triggerwarnungen. Davon liegt indes im Moment kein Video vor. So sorgt nun auch dieser Auftritt der Ärzte in Luxemburg für reichlich Diskussionsstoff.

Mehrere Frauen hatten zuletzt Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann erhoben. Demnach seien junge Frauen während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershow-Party kommen wollen. Dabei soll es auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Nach wie vor gilt für Rammstein und Till Lindemann die Unschuldsvermutung.

Rammstein tourt gerade durch Deutschland und macht derzeit Halt in München. Zwei der vier Konzerte in der bayerischen Landeshauptstadt haben bereits stattgefunden, die anderen beiden finden am Samstag und Sonntag statt.