Petition: Unterschriften-Aktion für Absage der Rammstein-Konzerte in München

Soll die Band Rammstein nach den Missbrauchs-Vorwürfen weiter Konzerte geben dürfen? Diese Frage erhitzt auch nach dem ersten Auftritt in München am Mittwoch die Gemüter. Eine Petition sammelt nun Unterschriften für eine Absage der Rammstein-Konzerte.

München - Weiter Wirbel um die Rammstein-Konzerte: Es gibt immer mehr kritische Stimmen, die finden, dass die Auftritte der Band in München in dieser Woche und Mitte Juli in Berlin ob der Missbrauchs-Vorwürfe nicht stattfinden sollten.

Die Initiatoren der Plattform "THE SIRENS COLLECTIVE", auf welcher Erfahrungen Betroffener zu sexualisierter Gewalt gesammelt und archiviert werden, haben nun eine Online-Petition gestartet. Mit dieser sollen Unterschriften gesammelt werden, um für eine Absage der Rammstein-Konzerte zu sorgen.

"Widerlich": Petition fordert Absage der Rammstein-Konzerte in München

"THE SIRENS COLLECTIVE"-Aktivistin und Urheberin der Petition Kim Hoss erklärte dazu: "Es ist für uns inakzeptabel, dass Till Lindemann mit den geplanten Konzerten eine Plattform bekommen soll, als wäre nichts geschehen. Wir fordern eine Pausierung der Auftritte, bis zur Klärung der Vorwürfe. Wir fordern eine genaue Untersuchung der Vorfälle und wir fordern, dass die Aussagen der Betroffenen ernst genommen werden."

Die Aktivistin wurde noch deutlicher: "Man weiß wirklich nicht mehr, was das Widerlichste ist. Lindemann? Das Rekrutierungssystem? Das Wegschauen durch Band, Management und Veranstalter?"

Petition richtet sich direkt an OB Reiter

Mit der Petition richten sich Kim Hoss und ihre Mitstreiter direkt an Marion Schöne, Geschäftsführerin des Veranstalters Olympiapark München, und Oberbürgermeister Dieter Reiter. Auch die Berliner Verantwortlichen Timo Rohwedder (Geschäftsführer Olympiastadion Berlin GmbH), Kai Wegner (Regierender Bürgermeister) und Iris Spranger (Senatorin für Inneres) werden direkt angesprochen.

Rammstein tritt am Donnerstag (8. Juni), Samstag (10. Juni) und Sonntag (11. Juli) im Münchner Olympiastadion auf, das erste Konzert hatte am Mittwoch (7. Juni) stattgefunden. Die Auftritte in Berlin sind für den 15. und 16. Juli geplant. Alle Konzerte waren lange im Vorfeld komplett ausverkauft. Viele Fans gaben ihre Tickets nach den bekannt gewordenen Vorwürfen gegen die Band zurück oder versuchten, diese zu verkaufen.

Aggressive Stimmung zwischen Rammstein-Fans und Demonstranten bei München-Konzert

Vor dem ersten Rammstein-Konzert in München kam es zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und den Anhängern der Brachial-Rocker. "Dabei traten Fans der Band Demonstrierenden gegenüber aggressiv auf", berichtet Kim Hoss.

"Immer mehr betroffene Frauen berichten von systematischem Missbrauch und Misshandlungen auf Rammstein-Konzerten. Trotzdem dürfen Sänger Till Lindemann und seine Band Konzerte geben. Vor Hunderttausenden Menschen, als wäre nichts geschehen", kritisiert die Aktivistin.

Auflagen, aber keine Absagen: So planen München und Berlin mit den Rammstein-Konzerten

Sie will die Konzerte "mit allen Mitteln verhindern". In ihrer Petition richtet sich Kim Hoss mit einem eindringlichen Aufruf an die Entscheidungsträger: "Wir appellieren an Ihre moralische und ethische Verantwortung als Städte und als Konzert-Bühne, die geplanten Auftritte in München und Berlin abzusagen! Setzen Sie ein klares Zeichen für die Betroffenen. Signalisieren Sie, dass Sie die Vorwürfe ernst nehmen und Ihren Worten Taten folgen lassen."

Wer Rammstein davonkommen lasse, mache sich mitschuldig. Bis Donnerstagnachmittag (16 Uhr) kamen knapp 15.000 Unterschriften bei der Petition zusammen. Ob die Unterschriftenaktion Erfolg haben wird, ist jedoch fraglich. Weder die Stadt München noch Berlin zogen bisher eine Absage der Konzerte in Betracht. Der Band wurden lediglich Auflagen aufgebrummt – etwa, was die berüchtigte "Row Zero" anbelangt –, um das Konzert für die Besucher sicherer zu machen.