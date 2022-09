Rammstein-Run in München: Auch Zusatz-Konzerte bereits ausverkauft!

Wegen der hohen Nachfrage gibt es zwei zusätzliche München-Konzerte von Rammstein. Doch auch hier waren die Tickets schnell vergriffen – nach nur wenigen Stunden ist jede der vier Shows ausverkauft!

München - Der Run auf die Tickets für die Rammstein-Tour 2023 ist wie erwartet riesig gewesen und hat mitunter für großen Frust bei den Interessierten gesorgt. Doch die Band entschädigte ihre Fan-Community: In München und Berlin gibt es Zusatzkonzerte!

Rammstein-Zugabe: Zwei weitere Konzerte 2023 in München

Am 10. und 11. Juni gehen die Zusatzshows in München über die Bühne, am 18. Juli ist Berlin an der Reihe. Das kündigte Ticket-Dienstleister Eventim während des Vorverkaufs an. Doch auch für die Zusatz-Konzerte der Berliner Band sind inzwischen keine Tickets mehr verfügbar. Wie die Band am Abend selbst mitteilte, sind alle vier Shows in München ausverkauft!

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Rammstein am 7. und 8. Juni 2023 im Münchner Olympiastadion spielen werden.

Der am Donnerstag (8. September) startende Vorverkauf sorgte für einigen Unmut bei den Fans: Denn auch wer sich schon pünktlich um 10 Uhr auf der Ticket-Seite von Eventim tummelte, fand sich zunächst einmal in einem Warteraum wieder – und wurde gleich darauf hingewiesen, das Fenster nicht zu schließen, keinen anderen Browser zu öffnen. Sonst verliere man womöglich seinen Platz in der Schlange.

Es dauerte nicht lange und in den sozialen Netzwerken meldeten sich verstärkt frustrierte Rammstein-Fans zu Wort, die mitunter lange Wartezeiten in Kauf nahmen, um ihr heiß ersehntes Ticket zu bekommen – dann aber womöglich aus dem Warteraum flogen.

Ticket-Verkauf für Rammstein-Konzerte: Schon am Dienstag gab's Probleme

Laut "Stern" hatten sich bereits am Dienstag viele Fans aufgeregt – denn bei einem exklusiven Presale für Mitglieder des offiziellen Rammstein-Fanclubs lief es ebenfalls nicht nach Plan.

Offenbar wurde nicht deutlich, welche Tickets in den Stadien unter welche Kategorie fallen werden. So waren die Fans gezwungen, Karten für Plätze zu erstehen, von denen sie nicht wussten, wo genau die in der jeweiligen Arena sind.

Am Donnerstag war dann die Nachfrage so groß, dass während des Vorverkaufs die besagten weiteren Konzerttermine dazu kamen. Erneut gab es das Problem mit den nicht zuzuordnenden Plätzen, das Eventim dann im Laufe des Tages in den Griff bekam. Die Tickets an sich waren trotzdem schnell weg...