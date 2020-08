Und so werden die Bayern die Tage in Portugals Hauptstadt neben dem sportlichen Ziel Triumph in der Königsklasse auch für Gespräche und Vertragsverhandlungen nutzen. Bayerns Führungsetage um Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sowie Vorstand Jörg Wacker und Präsident Herbert Hainer flog am Dienstag um 11.20 Uhr nach Lissabon, reiste weiter zur Mannschaft ins Quartier "Penha Longa" in Sintra, rund 30 Kilometer vom Benfica-Stadion "Estádio da Luz" entfernt, in dem am Freitag (21 Uhr im AZ-Liveticker und bei Sky) das Viertelfinale gegen den FC Barcelona steigt.