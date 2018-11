Uli Hoeneß äußerte sich nun in einer Klartext-Ansage im "Kicker" zur Thematik: "Es kommt drauf an, wie sie spielen. "Man muss den Spielern schon sagen, dass sie die nächsten drei, vier Monate unter Druck sind." Der 66-Jährige will schauen "wer zu gebrauchen ist, und wer nicht." Damit bekräftigte er seine Aussage, dass in der Winterpause keine Neuzugänge anstehen – obwohl Kovac aufgrund von Verletzungen momentan nur noch 15 Feldspieler zur Verfügung stehen. Zuletzt hatte sich James Rodríguez im Training verletzt, der Kolumbianer fällt mehrere Wochen aus.