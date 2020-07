Ebenfalls mitentscheidend war, dass Sané bereits viele Spieler aus der deutschen Nationalmannschaft kannte – besonders mit Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Serge Gnabry soll er ein gutes Verhältnis pflegen. Mit den Stars der 95er-Generation stand Sané auch bereits während der Verhandlungen in Kontakt. "Es war nicht so, dass täglich die Fragen kamen: 'Kommst du? Wann ist es endlich durch?' Aber Leon Goretzka, Serge Gnabry und Joshua Kimmich haben sich schon informiert und sich bei mir gemeldet", so der 24-Jährige.