Im Wintertrainingslager in Katar hatte sich Flick öffentlich für "mindestens zwei" Neuzugänge ausgesprochen, was Salihamidzic nicht gefiel – inhaltlich und auch von der Art und Weise her, wie Flick seine Wünsche formulierte. Es knisterte zwischen beiden. Und es wurde auch nicht besser, als Salihamidzic seinem Coach den Spanier Álvaro Odriozola (24) als Rechtsverteidiger-Ersatz präsentierte. Bis heute kann und konnte Flick mit Leihspieler Odriozola wenig anfangen.