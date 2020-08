Bayern mit dem besseren Mittelfeld

Alphonso Davies (19) – Juan Bernat (27): "Davies ist Bayerns Rocket-Man, für mich Europas Nachwuchsspieler der Saison. Leistungsmäßig explodiert, gegen Barcelona mit einem Solo für die Ewigkeit. Unfassbar schnell, läuft die 100 Meter gefühlt unter drei Sekunden. Ex-Bayer Bernat wird sein Leben geben, um es allen, aber vor allem Uli Hoeneß zu beweisen, dass er keinen Sch... spielt. Bernat hat sich enorm entwickelt: Schnell, bissig, torgefährlich und alternativlos. Dennoch Punkt an Davies." Stand: 4,0:1,0

Joshua Kimmich (25) – Marquinhos (26): "Marquinhos war früher Innenverteidiger, nun Sechser. Gehört zur Achse und Kommandostruktur dieser PSG-Elf. Allerdings ist er in der Rückwärtsbewegung nicht so stark wie Kimmich, der als Balleroberer und Zweikämpfer das komplettere Paket bietet. Weil Marquinhos zuletzt wichtige Tore erzielt hat, ein enges Unentschieden." Stand: 4,5:1,5

Leon Goretzka (25) – Ander Herrera (31): "Der Spanier, von Tuchel als Stabilisator fürs Mittelfeld geholt, unterstützt Marquinhos, ist unglaublich erfahren, defensiv kompetent. Goretzka hat sich mit Fleiß und Mentalität in die Weltklasse gearbeitet. Ging erst als Mitläufer in die Saison, dann aber die Extra-Meter in Training und Spiel – ist jetzt gesetzt. Im Vergleich zu Herrera größer und nun wesentlich breiter, und stabiler, torgefährlicher. Daher Duell-Sieger." Stand: 5,5:1,5

Thomas Müller (30) – Leandro Paredes (26): "Der Argentinier ist ein zuverlässiger Achter, aber nicht so offensiv wie Freigeist-Zehner Müller. Auch nicht so stark und torgefährlich. Müller ist das Gesicht der Bayern seit Flick Cheftrainer wurde – und aktuell vielleicht sogar in noch besserer Form als bei der WM 2014. Ein Top-Vollstecker und Mega-Vorbereiter. Geht klar an Müller." Stand: 6,5:1,5

Fuss: "Ich sehe Bayern mit leichten Vorteilen"

Serge Gnabry (25) – Ángel Di María (32): "Die Rechtsaußen sind ähnliche Spieltypen, nehmen sich qualitativ nicht viel. Beide superschnelle Offensivraketen. Di María war gegen RB auf dem Platz, beim knappen Erfolg gegen Bergamo nicht – das sagt alles. Gnabry war mit einem brutal wichtigen Tor, dem Supersolo zum 1:0 gegen Lyon. Unentschieden." Stand: 7,0:2,0

Kingsley Coman (24) – Kylian Mbappé (21): "Ich denke, dass Flick den Franzosen für Perisic bringt, der seine Sache gut gemacht hat. Coman aber bringt mehr Speed mit, ist besser im Eins-gegen-Eins. Mbappé ist eine der herausragenden Figuren im Weltfußball, hat unter Tuchel sogar das Defensivspiel für sich entdeckt – ohne an Torgefahr einzubüßen. Wertung an Mbappé." Stand: 7,0:3,0

Robert Lewandowski (32) – Neymar (28): "Lewandowski ist die Tormaschine, der kommende Weltfußballer. Im Finale kann er den i-Punkt auf seine überragende Saison setzen. Neymar habe ich noch nie so stark gesehen wie aktuell, er lässt die Theatralik weg, jetzt spielt PSG in Vor- und Rückwärtsbewegung wirklich zu elft. Dennoch: Punkt an Lewy." Macht am Ende ein 8:3 für Bayern.

Das Fuss-Fazit: "Das ist ein Duell, in dem die Kleinigkeiten entscheiden werden. Beide Teams haben eine brutale Offensivpower, daher wird der Schlüssel für mich sein: Wer verteidigt besser, wer kann seine offensiven Stärken am besten absichern? Es könnte ein langer Abend mit Verlängerung und Elfmeterschießen werden. Aber ich sehe Bayern mit leichten Vorteilen."

