Müller und Alaba sehen das natürlich anders. Schon in der nächsten Saison wollen beide die 10 vollmachen – und ihre Bestmarke dann womöglich noch ausbauen. Müller hat seinen Vertrag bis 2023 verlängert, Alaba zögert noch. Der Österreicher ist unter Trainer Hansi Flick zum Abwehrchef befördert worden – eine der wichtigsten Maßnahmen in dieser Saison, die mit dem Spiel in Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) und der achten Meisterschaft in Serie enden wird.