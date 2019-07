München - Das Vertrauen von Uli Hoeneß in Sportdirektor Hasan Salihamidzic ist weiter groß. So groß, dass der Präsident des FC Bayern während seines Sommerurlaubs in Südfrankreich kaum an Leroy Sané dachte – obwohl der deutsche Nationalspieler von Manchester City Bayerns Wunschspieler ist. "Ich war jetzt im Urlaub, das hat alles der Hasan gemacht", sagte Hoeneß bei der Premiere der Dokumentation über Toni Kroos in Köln.