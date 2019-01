An der Fitness feilen

Inzwischen ist es bekannt: Der Coach legt großen Wert auf den psychischen Bereich, auf den feinen Rasenplätzen der Aspire Academy wird es ziemlich zur Sache gehen. "Für die Zeit nach Neujahr haben die Jungs ein kleines Programm bekommen, damit sie in Doha nicht von Null auf 100 starten. Sie hatten dann also schon Belastungen", erklärte Kovac, der "an vielem feilen" will, wie er sagte, etwa "an der Fitness, an technisch-taktischen Elementen".