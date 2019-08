Wird es nach dem Coutinho-Transfer kompliziert für Thomas Müller?

Thomas Müller macht mit dem Platz und mit dem Ball Dinge, die andere nicht können. Louis van Gaal ist ein erwiesener Kenner der Materie, einer der Wegbereiter des modernen Fußballs. Und van Gaal hat gesagt: "Müller spielt bei mir immer." Das war übertrieben, aber an seinem Satz hat sich im Prinzip nichts geändert. Müller ist mit der Nationalmannschaft in ein Loch gefallen, aber er hat sich gefangen. Wenn er seine Form hat und weiß, was seine Rolle ist, ist er ungemein wertvoll als Anarchist. Bayern braucht Müller unbedingt. Eine Stammelf gibt es sowieso nicht bei einem Topklub wie Bayern. Wichtig ist, dass man 20 sehr gute Spieler hat.