1.) Highspeed-Auftakt

Die vier Tore in den ersten 31 Minuten sind einmalig. Niemals zuvor erzielte ein Team in einem Königsklassenspiel so früh vier Treffer in einer Partie. Darüber hinaus stellen Bayerns 155 Pflichtspieltore in 50 Partien den Topwert aller Teams in den fünf größten Ligen Europas dar.