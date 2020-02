FC Bayern gegen formstarke TSG Hoffenheim gefordert

In München könnte die Laune nach dem starken Rückrundenstart mit drei Siegen und der Rückkehr an die Tabellenspitze kaum besser sein. Allerdings erwartet die Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals mit der TSG Hoffenheim keine leichte Aufgabe.

Die formstarke Mannschaft von Trainer Alfred Schreuder gewann im Oktober in der Allianz Arena nach einem Doppelpack von Sargis Adamyan mit 2:1 und fügte den Bayern die erste Saisonniederlage zu.

Perisic fällt mit Knöchelbruch aus

Bayern-Coach Hansi Flick muss gegen Hoffenheim auf Ivan Perisic verzichten. Der Kroate verletzte sich im Abschlusstraining nach einem Zweikampf mit Álvaro Odriozola und zog sich einen Knöchelbruch zu. "Wir haben am Anfang gedacht, dass es nicht so schlimm ist. Aber er hat eine Fraktur am Außenknöchel, das muss verschraubt werden. Das heißt, er fehlt bis zu vier Wochen. Das ist im ersten Moment ein Schock, weil er uns mit seiner Dynamik gut getan hat", sagte Flick auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Für Perisic wird voraussichtlich Serge Gnabry nach überstandenen Achillessehnenproblemen gegen seinen Ex-Klub in die Startelf rücken. Lucas Hernández steht gegen die Kraichgauer wieder im Kader des Rekordmeisters. Bei Kingsley Coman ist eine Rückkehr für das Bundesliga-Topspiel am Sonntag gegen Leipzig geplant.