Bayern will gegen Chelsea den Hinspiel-Sieg veredeln

Patzen verboten! Am Samstagabend will der FC Bayern gegen den FC Chelsea den Einzug ins Viertelfinale fix machen und sich für das Champions-League-Turnier in Lissabon qualifizieren. Nach dem gewonnenen Double soll nun der Traum vom Triple erfüllt werden.

Die Ausgangslage könnte besser kaum sein: Im Hinspiel Ende Februar setzte sich das Team von Trainer Hansi Flick an der Stamford Bridge souverän 3:0 durch, nur wenige Tage vor dem Rückspiel wurde der Wettbewerb aufgrund des sich massiv ausbreitenden Coronavirus' vorerst unterbrochen.

Die Rückkehr in die Königsklasse bringt für die Bayern dennoch einige Unwägbarkeiten mit sich. Zwar präsentierte sich der Rekordmeister nach dem Re-Start in Bundesliga und DFB-Pokal in starker Verfassung und konnte alle elf Partien gewinnen - die letzte datiert allerdings vom 4. Juli, als sich die Münchner im Pokalfinale 4:2 gegen Bayer Leverkusen durchsetzten.

Trainer Hansi Flick verordnete seiner Mannschaft im Anschluss einen Kurzurlaub, vor zweieinhalb Wochen startete dann die Vorbereitung auf die Champions League. Mit nur einem einzigen absolvierten Testspiel, einem 1:0-Erfolg am vergangenen Freitag gegen Olympique Marseille, gehen die Bayern nun also ins Duell mit Chelsea.