Wer gegen Messis Barça acht Tore erzielt, wird doch den Siebten der vergangenen Saison in der französischen Ligue 1 beherrschen können! Das Problem: Wenn du plötzlich zum absoluten Topfavoriten auf den Titel aufsteigst, hast du mehr zu verlieren als zu gewinnen. So fielen sich die Bayern nach dem 3:0 erschöpft und von einer Last befreit in die Arme. Geschafft – im doppelten Sinne.