DFB-Vize Koch: "Traue dem FC Bayern das Finale zu"

Am Dienstag ist auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß in Lissabon angekommen. Bestens gelaunt, aber ohne etwas zum bevorstehenden Halbfinale sagen zu wollen, wie er freundlich erklärte. Auf dem LH-Flug über Mittag in die portugiesische Hauptstadt war auch DFB-Vizepräsident Rainer Koch, frisch aus dem Kärnten-Urlaub zurückgekehrt.

Zur AZ sagte der gebürtige Kieler: „Was Bayern momentan auszeichnet, ist, dass sie konzentriert und diszipliniert spielen und auch mit Respekt gegenüber Lyon an die nächste Aufgabe herangehen. Es zahlt sich in meinen Augen aus, dass einige in der Mannschaft sind - angefangen bei Trainer Flick (damals Joachim Löws Assistent, Anm. d. Red.) sowie Neuer, Müller und Boateng – die Situation nach dem 7:1 im Halbfinale bei der WM 2014 in Brasilien miterlebt haben und nun wissen, wie man mit so einem Sieg umgeht. Ich traue den Bayern das Finale auf jeden Fall zu.“ Wer nicht?

