Wäre es für die Bundesliga nach sechs Bayern-Meisterschaften nicht mal gut, wenn Dortmund den Titel holt?

Das fragen sie den Verkehrten (lacht). Es ist gar keine Frage, dass Dortmund eine hervorragende Mannschaft hat. Auch Gladbach spielt eine starke Saison, Leipzig ist ein echter Spitzenklub geworden. Es tut sich was in der Bundesliga. Die sieben Punkte Rückstand auf Dortmund sind viel, aber auf die ganze Saison bezogen sind das zwei Niederlagen und ein Remis, wobei der BVB auch ein tolles Torverhältnis hat. Es wird nicht leicht. Aber ich traue es unserer Mannschaft und Kovac zu. Ich bin seit über 50 Jahren Mitglied des Vereins und habe alle Bayern-Trainer in der Bundesliga erlebt. Wir hatten beim FC Bayern große Trainer. Da war Jupp Heynckes, der Überragende, da waren Cajkovski, Lattek, Hitzfeld, van Gaal und selbstverständlich Guardiola. Das sind Konzepttrainer gewesen. Ich traue es Kovac zu, in diese Liga aufzusteigen.

"Rummenigge hat die Qualität, ein Dax-Unternehmen zu führen"

Kommenden Freitag findet die Jahreshauptversammlung statt, im Jahr 2019 dann die nächste Präsidentenwahl. Werden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, dessen Vertrag 2019 ausläuft, bei Bayern weitermachen?

Absolut, da bin ich mir persönlich sicher. Kalle brauchen wir als Vorstandsvorsitzenden. Er macht das ausgezeichnet. Er hätte auch die Qualitäten, ein Dax-Unternehmen zu führen. Es werden in absehbarer Zeit Gespräche über eine Verlängerung stattfinden – oder Uli und er sprechen sogar schon. Uli will Gott sei Dank nach eigenem Bekunden 2019 noch mal antreten als Präsident. Aber auch mit der klaren Vorstellung, dass er in der nächsten Amtsperiode seine Nachfolge regeln will. In den nächsten drei Jahren werden die Weichen für die Zukunft gestellt.

Erkennen Sie bei Hoeneß eigentlich Parallelen zu Franz Josef Strauß?

Da gibt es Ähnlichkeiten. Strauß hat die CSU geprägt, er verkörpert diese großartige Partei bis heute am intensivsten. Bei Uli und dem FC Bayern ist es ähnlich. Er, Franz Beckenbauer und Rummenigge sind die alles überragenden Figuren dieses Vereins, wozu natürlich historisch auch der langjährige Präsident Kurt Landauer gehört. Die Bayern-Fans haben immer zu Uli gehalten, auch als er im Gefängnis war. Sie wollten ihn zurückhaben. Uli hat Bayern groß gemacht, er ist das Herz, die Seele des Vereins.

Kann Hoeneß seinen FC Bayern überhaupt loslassen?

Das Aufhören ist definitiv immer schwerer als das Anfangen (lacht). Das ist im Sport genauso wie in der Politik oder Wirtschaft. Ich habe großes Vertrauen in die Fähigkeit von Uli und Kalle, die richtigen Personen für ihre Nachfolge zu finden.

Wer könnte das sein? Die Namen Oliver Kahn und Philipp Lahm fallen immer wieder.

Man muss sich entscheiden, ob man weiter den Weg gehen kann, dass der Verein ehemalige überragende Fußballer an der Spitze hat. Ich wäre dafür, dass diese Besonderheit fortgesetzt wird. Die Frage ist, wer auch die betriebs- und volkswirtschaftlichen Voraussetzungen und die Führungsqualitäten dafür mitbringt. Mit dem Anspruch des FC Bayern, national und international erfolgreich zu sein. Wir haben ja große Ex-Spieler, die große Kommentatoren sind. Jeder kennt sie. Aber es ist ein Unterschied, ob du analysierst oder ob du eine Führungsposition in einem Topklub wie Bayern übernimmst. Es ist nicht die Norm, dass überragende Ex-Fußballer solche Aufgaben übernehmen. Ich hoffe, dass Hoeneß und Rummenigge es gelingt, dies fortzusetzen.

