David Alaba: Der Abwehrchef (28) soll bleiben, das ist aktuell die wichtigste Personalie. Daran arbeiten die Bayern-Bosse um Vorstand Oliver Kahn seit Monaten, eine Verhandlungsrunde nach der anderen läuft mit Alabas Beratern, auch vor Ort in Lissabon. "Wir nähern uns weiter an. Das letzte Gespräch war in einer sehr angenehmen Atmosphäre", meinte Kahn und erklärte: "Wir als Klub versuchen alles, um David zu halten und David weiß auch, was er – gerade in diesen Zeiten – am FC Bayern hat. Ich sehe es sehr optimistisch, dass wir ihn halten können." Klingt nach baldigem Durchbruch.