Relegation 2022: Der Traum vom Aufstieg lebt! Geht der TSV 1860 in die Saison-Verlängerung?

Sechs Spieltage vor Saisonende lebt beim TSV 1860 weiterhin der Traum vom Aufstieg. Die Relegation ist noch in Reichweite. Die wichtigsten Infos zu den möglichen Aufstiegsspielen im Mai 2022.

Der TSV 1860 träumt weiter von einer Rückkehr in die 2. Liga.

München - "Wir sind bereit für die letzten sechs Spiele. Wenn die Mannschaft in den nächsten Spielen so auftritt, werden wir ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitsprechen", sagte Michael Köllner am Samstag nach dem 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken.

Eine Kampfansage – die Löwen glauben noch an den Aufstieg! Während Spitzenreiter Magdeburg (63 Punkte) und der Tabellenzweite Kaiserslautern (57) ein wenig enteilt sind, ist die Relegation immer noch in Reichweite.

TSV 1860 noch im direkten Duell gegen Osnabrück gefordert

Zwar haben die fünftplatzierten Löwen (49) aktuell sechs Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz, doch der Tabellendritte Eintracht Braunschweig (55) ist aufgrund des Türkgücü-Rückzugs noch einmal spielfrei. Dazwischen liegt Saarbrücken mit 50 Zählern auf Rang vier. Mannheim belegt punktgleich mit Sechzig Platz sechs, auf Rang sieben folgt der VfL Osnabrück (48) – Gegner des TSV 1860 am 16. April.

Doch wann finden die Relegationsspiele für das Fußball-Unterhaus überhaupt statt? Welche möglichen Gegner warten auf die Löwen? Die AZ gibt einen Überblick.

TSV 1860: Mögliche Relegationsgegner

In der 2. Bundesliga ist ebenfalls noch nichts entschieden. Zwar sind Schlusslicht FC Ingolstadt (18 Punkte) und der Tabellenvorletzte Erzgebirge Aue (19) schon etwas abgeschlagen, der Relegationsplatz aber ist weiter hart umkämpft. Sechs Spieltag vor Saisonende belegt Dynamo Dresden (28) den 16. Tabellenplatz und wäre somit der Relegationsgegner für den Drittligisten.

Allerdings drohen nach der regulären Saison unter anderem auch dem SV Sandhausen auf Rang 15 (31), dem Tabellenviertzehnten Hannover 96 (32) sowie Fortuna Düsseldorf (33) und Holstein Kiel (34) Überstunden.

Wann findet die Relegation statt?

Die Relegationsspiele zwischen den Mannschaften der 2. und 3. Liga finden am 20. Mai um 20.30 Uhr und am 24. Mai um 20.30 Uhr statt.

Sollten die Löwen die Relegation erreichen, würde die erste Partie im Grünwalder Stadion stattfinden. Den möglichen Aufstieg müsste die Elf von Trainer Michael Köllner dann auswärts perfekt machen.

Wird die Relegation übertragen?

Nach aktueller Lage finden die Relegationspartien dieses Jahr wieder vor Zuschauern statt, doch die 1860-Fans könnten im Fall der Fälle auch von der Couch aus die Spiele ihrer Mannschaft live verfolgen. Das Hin- und Rückspiel ist jeweils bei Sky und auf Sat.1 zu sehen.