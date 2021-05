TSV 1860: "Spacko!" Derby-Zoff um Sascha Mölders

Nach dem Münchner Stadtderby sind die Emotionen übergekocht. 1860-Kapitän Sascha Mölders lief nach Abpfiff so richtig heiß und legte sich mit Bayerns Maximilian Welzmüller an.

München – Dritte Halbzeit zwischen Alphalöwe Sascha Mölders und Bayerns Abwehrspieler Maximilian Welzmüller: Kaum war das Derby des TSV 1860 gegen dieZweitvertretung des FC Bayern (2:2) abgepfiffen, folgte noch ein Schlagabtausch der beiden Routiniers – und was für einer!

"Habt ihr ja gesehen: Im Spiel ist er einfach gegen ’ne Wand gelaufen, schmeißt sich auf den Boden und fängt an zu heulen", fing der 36-jährige Kapitän der Sechzger nach Spielschluss bei "Magenta Sport" an, über Welzmüllers Zweikampfverhalten zu schimpfen.

Mölders: "Die Quittung kriegen sie am letzten Spieltag"

Die beiden Kontrahenten hatten sich in den 90 Minuten zuvor immer wieder beharkt. Mölders konnte sich gar nicht mehr einkriegen und feuerte weiter.

"Das habe ich mein Leben lang noch nicht gesehen. Mein Sohn ist 11 Jahre alt: Wenn ich den schubse, bleibt er stehen. Und der läuft gegen mich und fängt an zu heulen wie ein kleiner Schulbub. Und jetzt große Fresse, wie der Pressesprecher. Sowas hab’ ich ja gerne. Aber die Quittung kriegen sie am letzten Spieltag!", ätzte Mölders in Richtung mehrerer Bayern, mit denen er nach Spielschluss einige unschöne Worte austauschte - und meinte den bevorstehenden Abstieg, sollte den Roten in der 38. Runde das unwahrscheinliche Doppel-Überholmanöver des SV Meppen und des KFC Uerdingen nicht mehr gelingen.

Höhepunkt der Mölders-Wutrede an Adressat Welzmüller – wofür ihn die Löwen-Fans lieben und die Bayern-Anhänger hassen werden: "Nächstes Jahr spielt ihr Regionalliga, du Spacko!"