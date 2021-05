Unfassbar! Lewandowski vergibt doppelt die Riesenchance auf das 41. Tor! Erst scheitert er in der Nähe vom Elfmeterpunkt an Flekken, dann spielt ihm Coman den Ball auf der Grundlinie zu. Von dort springt ihm der Ball zur Seite, sodass Flekken den Ball sicher fangen kann. War hier etwa eine höhere Macht am Werke?