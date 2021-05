FC Bayern: Hansi Flick stellt klar - Robert Lewandowski steht gegen Freiburg zur Verfügung

Am Donnerstag sorgte Robert Lewandowski mit seinem vorzeitigen Trainingsende für eine Schrecksekunde. Beim Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg wird der Weltfußballer laut Hansi Flick aber zur Verfügung stehen.

Geht am Samstag in Freiburg wieder auf Torejagd: Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern

München - Ein Einsatz von Robert Lewandowski im Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) ist nicht gefährdet. Dies teilte Trainer Hansi Flick auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag mit.

Der polnische Torjäger hatte am Donnerstag für eine Schrecksekunde gesorgt, als er eine Trainingseinheit im Quarantäne-Trainingslager in Grassau am Chiemsee vorzeitig abgebrochen hatte. Doch schon am Nachmittag gaben die Bayern Entwarnung. Er habe "aufgrund von Belastungssteuerung ein wenig kürzer als der Rest der Mannschaft trainiert", teilte der Klub am Nachmittag mit.

Robert Lewandowski: Nur noch ein Tor bis zum Müller-Rekord

Lewandowski steht kurz davor, den "ewigen" Torrekord von Gerd Müller (40 Treffer) aus der Saison 1971/72 zu brechen. In den Spielen am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) gegen Freiburg und eine Woche später gegen Augsburg benötigt er nur noch einen Treffer, um die legendäre Marke einzustellen.

Lewandowski hatte wegen einer Bänderverletzung im Knie bereits im April fast vier Wochen gefehlt und in dieser Phase unter anderem vier Ligaspiele verpasst. In bislang 27 Einsätzen gelangen ihm 39 Treffer.