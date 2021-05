"Goldener Schuh": Robert Lewandowski ist er eigentlich nicht mehr zu nehmen

Ein Treffer ist Robert Lewandowski noch vom legendären 40-Tore-Rekord von Gerd Müller entfernt. Doch neben dieser Bestmarke kann sich der Pole noch etwas ganz anderes sichern: Den "Goldenen Schuh" als weltbester Torjäger.

München - Der Trophäenschrank von Robert Lewandowski dürfte spätestens seit der Sextuple-Saison 2019/20 sehr gut gefüllt sein. Insgesamt 24 Mannschaftstitel darf der polnische Stürmer bisher sein Eigen nennen. Dazu noch 16 persönliche Auszeichnungen als Torschützenkönig in den unterschiedlichsten Wettbewerben (darunter allein fünf Mal in der Bundesliga, die sechste Torjägerkanone dürfte ihm nicht mehr zu nehmen sein) und neun Auszeichnungen als Fußballer des Jahres (acht Mal in Polen, 2020 in Deutschland).

Seine persönlichen Highlights dürften jedoch die Auszeichnungen als Europas bester Fußballer und als Weltfußballer in der Saison 2019/20 sein.

2019/20 noch knapp an Ex-Dortmunder gescheitert

Zusammengenommen also schon eine stattliche Sammlung, die sich der Bayern-Star in all den Jahren so zusammengekickt hat. Doch eine Auszeichnung konnte der 32-Jährige bisher noch nicht entgegennehmen: Den "Goldenen Schuh" als bester Torjäger der Welt.

In der Saison 2019/20 war Lewandowski mit seinen 34 Ligatreffern schon fast am Ziel, wurde dann aber noch vom Ex-Dortmunder Ciro Immobile überholt, der in der Serie A 36 Tore für Lazio Rom erzielen konnte.

Doch in der laufenden Saison führt in Sachen "Goldener Schuh" kein Weg mehr an Robert Lewandowski vorbei. Sage und schreibe 39 Tore hat der Pole nach 32 Spieltagen bereits auf dem Konto. Lewandowski bleiben gegen Freiburg und Augsburg also noch 180 Spielminuten, um sein Konto weiter auszubauen.

Mit seinem nächsten Treffer würde Lewandowski also nicht nur Gerd Müllers legendären 40-Tore-Rekord aus der Saison 1971/72 einstellen, sondern auch seinen Vorsprung auf seine engsten Verfolger im Rennen um den "Golden Schuh" auf Abstand halten. Wobei "eng" in diesem Zusammenhang nicht wirklich treffend ist, zu groß ist Lewandowski Führung im aktuellen Ranking.

Lionel Messi vom FC Barcelona, der derzeit mit 28 Saisontreffern auf Platz zwei liegt, müsste in den beiden verbliebenen Ligaspielen schon einen nie dagewesenen Lauf an den Tag legen und dabei auf fehlendes Zielwasser bei Lewandowski hoffen, um sich noch den "Goldenen Schuh" zu krallen.

Lionel Messi konnte den "Goldenen Schuh" bisher fünf Mal gewinnen. 2021 wird er wohl leer ausgehen. © dpa/Manu Fernandez

Selbiges Kunststück müsste auch Juve-Star Cristiano Ronalde gelingen, der in der Serie A ebenfalls nur noch zwei Spiele vor der Brust und "erst" 27 Saisontreffer auf seinem Konto hat.

Es müsste also schon mit dem Teufel zugehen, wenn Robert Lewandowski nicht nach Ende der Saison erstmals den "Goldenen Schuh" in Empfang nehmen dürfte. Er wäre nach Gerd Müller (69/70 und 71/72) erst der zweite Bundesliga-Spieler, dem dies gelingen würde.

Zwei weitere Bundesliga-Stürmer unter den Top 5

Wie torgeil die Bundesliga-Stürmer in dieser Saison sind, zeigt sich daran, dass mit dem Frankfurter André Silva und dem Dortmunder Shootingstar Erling Halaand zwei weitere Spieler aus dem deutschen Oberhaus mit je 25 Treffern auf Platz vier des Rankings liegen. Sie teilen sich diesen Platz mit Kylian Mbappé, der in der Ligue 1 bisher ebenfalls 25 Tore für PSG erzielt hat.

Bitter für Silva und Haaland: In 40 abgelaufenen Bundesliga-Spielzeiten wären sie mit ihren bisherigen 25 Saisontreffern Torschützenkönig geworden. Aber da gibt es eben noch Robert Lewandowski und der ist in dieser Saison - mal wieder - nicht aufzuhalten.