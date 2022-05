Relegations-Rechnung des TSV 1860: So klappt's doch noch mit Platz drei

Zwei Spieltage vor Schluss darf der TSV 1860 doch noch von der Relegation träumen. In der eigenen Hand haben es die Löwen aber nicht mehr.

München - Mitte April, nach der 2:3-Niederlage des TSV 1860 gegen den VfL Osnabrück, wurden die Aufstiegshoffnungen auf Giesings Höhen eigentlich begraben. Zu groß schien der Punkteabstand auf Relegationsrang drei zu sein.

Zwei Wochen, und zwei überzeugende Siege (6:0 gegen Duisburg und 3:0 gegen Havelse), später sieht die Welt schon wieder ein bisserl besser aus. Denn plötzlich lebt der Traum von der Relegation wieder! Zwei Mal müssen die Sechzger noch abliefern, in der eigenen Hand haben sie Platz drei aber nicht mehr. Die Relegations-Rechnung der Löwen:

35. Spieltag: Sechzig muss gewinnen, Kaiserslautern muss verlieren

Die Voraussetzungen sind denkbar undankbar: Der TSV 1860 muss am vorletzten Spieltag beim Tabellenführer aus Magdeburg ran.

Doch während die Löwen ihre letzten beiden Spiele gewinnen konnten, musste der Spitzenreiter am vergangenen Spieltag eine 1:2-Niederlage gegen Braunschweig hinnehmen. Psychologisch gesehen könnten die Münchner also im Vorteil sein. Ein weiterer möglicher Pluspunkt: Der erste Platz ist Magdeburg nicht mehr zu nehmen – für den Tabellenführer geht es um rein gar nichts mehr! Möglicherweise wird am kommenden Samstag dann ja mit angezogener Handbremse gespielt.

Ein Löwen-Sieg ist Pflicht, damit die Mannschaft von Trainer Michael Köllner weiter im Aufstiegsrennen bleibt.

Doch es kommt nicht nur auf 1860 an. Alle Blicke richten sich am Sonntagmittag auf den aktuellen Dritten aus Kaiserslautern – die "Roten Teufel" spielen bei Viktoria Köln. Gewinnt Lautern ist das Thema Relegation für die Löwen erledigt. Selbst bei einem Unentschieden haben die Sechzger aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz von Lautern nur noch rein rechnerisch die Chance auf Platz drei.

Bei einem Löwen-Sieg in Magdeburg und einer Lautern-Niederlage in Köln ist aber plötzlich wieder alles drin – dann hat es die Köllner-Truppe mit zwei Punkten Rückstand am letzten Spieltag sogar selbst in der Hand!

36. Spieltag: 1860 zuhause gegen Dortmund II, Lautern hat spielfrei

Denn Kaiserslautern hätte am letzten Spieltag eigentlich gegen Türkgücü München gespielt. Wegen der Insolvenz und dem darauffolgenden Ausschluss aus der Liga haben die "Roten Teufel" nun aber spielfrei.

Die Löwen spielen am 14. Mai noch zuhause gegen Borussia Dortmund II. Das Hinspiel konnte 1860 mit 2:0 gewinnen. Sollte es eine Wiederholung geben, würden die Sechzger am letzten Spieltag mit einem Punkt Vorsprung doch noch an Lautern vorbeiziehen – und die Löwen-Party im Grünwalder Stadion wäre sicher!