Löwe Lakenmacher? Der TSV 1860 sucht einen neuen Stoßstürmer

1860 ist hinter dem Stoßstürmer von Absteiger TSV Havelse her, der Wechsel nach AZ-Infos aber noch nicht fix. Aktuell begeistert Knipser Bär. "Ich hatte immer Torjäger drinnen", sagt Trainer Köllner.

München - Liebe Löwen-Fans, kennt ihr einen 21-jährigen Sturm-Bullen mit längeren, blonden Haaren und Babyface? Klingelt da was? Nein, gemeint ist nicht Dortmunds Torweger Erling Haaland, der wohl bald zu Manchester City und Pep Guardiola wechseln wird. Mit etwas Glück könnte aber bald ein anderer blonder Torriese an der Grünwalder Straße 114 aufschlagen.

AZ-Info: Gorenzel hat Lakenmacher schon seit Monaten im Blick

Die Rede ist von dem jungen Mann Fynn Lakenmacher, seines Zeichens Stoßstürmer von Drittliga-Absteiger TSV Havelse. Am vergangenen Samstag lief der Mann aus Lübbecke gegen die Löwen auf und verlor mit seinem Team 0:3.

Nach AZ-Informationen hat Sport-Boss Günther Gorenzel aber schon seit Monaten ein Auge auf den bulligen Mittelstürmer geworfen und will ihn als Backup, beziehungsweise Nebenmann für Torjäger Marcel Bär nach Giesing holen. Bär und der Baby-Haaland?

Lakenmacher: Macht er bei den Löwen den nächsten Entwicklungsschritt?

Die Voraussetzungen Lakenmachers, der von Größe und Frisur her auch ein Double von Tim Linsbichler sein könnte und den sympathischen, aber torlosen Wiener nominell ersetzen dürfte, sind gut: Der Angreifer ist für sein junges Alter erstaunlich austrainiert und dennoch schnell.

Gegen Sechzig scheiterte er nur am Pfosten an einem Treffer, doch er bewies auch am Ball, dass er sein Handwerk versteht. Die Trefferquote von fünf Toren in 34 Spielen für Havelse ist zwar längst nicht haalandesk, doch bei Sechzig soll der nächste Entwicklungsschritt folgen.

Auch der 1. FC Saarbrücken hat Lakenmacher auf dem Zettel

Der Vertrag mit dem Jungprofi aus Nordrhein-Westfalen, der aus der Jugendabteilung von Zweitligist Hannover 96 kommt, ist allerdings noch nicht unterschrieben. Lakenmacher hat nebst Verhandlungen mit den Sechzgern mit dem 1. FC Saarbrücken einen weiteren ambitionierten Drittligisten zur Auswahl. 1860 müsste wohl eine Ablöse zahlen, die wegen Havelses Abstieg jedoch nicht zu hoch ausfallen dürfte.

Von der Giesinger Zukunftsmusik mitten rein ins Saisonfinish der Blauen und dem brandaktuellen Hoffnungsträger für eine erfolgreiche Aufholjagd in inklusive Zweitliga-Krönung: Top-Torjäger Marcel Bär ist auf dem besten Wege, sich die Torjäger-Kanone zu schnappen. Durch seinen Doppelpack gegen Lakenmachers Team hat der Sommer-Neulöwe der laufenden Spielzeit seinen 18. und 19. Saisontreffer erzielt. Zudem ist Magdeburgs Baris Atik (18), den Bär soeben überholt hat, im anstehenden Duell gegen Bär und 1860 sowie im letzten Saisonspiel aufgrund einer Innenbandverletzung fraglich.

Stellt der TSV 1860 bald den nächsten Torschützenkönig?

Köllner über seinen Umgang mit Sechzigs neuem Mister Killerinstinkt: "Ich habe ihm gesagt im Sommer: 'Junge, du schießt 20 Tore' und er meinte: 'Nein, so viele nicht!' Ich habe ihm gesagt: 'Doch, du wirst sehen, du schießt 20 Tore!' Er hat einfach ein gewisses Gen."

Moll über Bär: "Wir geben Gas, damit er die Dinger macht"

Und wie kommt's, dass nach Sascha Mölders (22 Tore in der Vorsaison) wohl schon wieder ein Blauer ligaweit die meisten Hütten schießt?

Köllner: "Das sagt über uns aus, dass wir als Team gut funktionierten und dass unser Spiel gut funktioniert. Ich hatte immer Torjäger drinnen", erinnerte sich der 52-Jährige und erklärte, dass man das Spiel im modernen Fußball trotz all der geforderten Variabilität und Unberechenbarkeit schon etwas auf seine Speerspitze zuschneiden müsse.

Bär selbst hatte sich stets zurückhaltend gezeigt, doch nach seinem 18. Treffer brach zuerst der geballte Torjubel aus ihm heraus. Nach der Partie zudem die Kampfansage: "Wenn man da oben steht, dann kann ich nur sagen, Cello Bär will die Kanone haben!"

Da lobte auch Kollege Quirin Moll: "Was wir da hinten alles weglaufen für ihn", scherzte der Abräumer, um die Mannschaftsleistung aller Löwen nicht zu schmälern, ergänzte aber: "Wir geben Gas, damit er die Dinger macht." Ob er nächste Saison Support von Lakenmacher bekommt?