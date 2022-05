TSV 1860: Löwen hautnah! Lex, Hiller und Co. verkaufen persönlich Dauerkarten

Zum Start des Dauerkartenverkaufs hat sich der TSV 1860 eine besondere Aktion ausgedacht. Am Dienstag nehmen einige Spieler und Verantwortliche persönlich die Reservierungen der Tickets entgegen.

München - Es sind für die Fans keine schönen Nachrichten, die der TSV 1860 am Sonntagabend zu verkünden hatte: Zur kommenden Saison müssen die Ticketpreise erhöht werden. Die hohe Miete im Grünwalder Stadion, die gestiegenen Energiepreise und die zu erwartende Erhöhung des Mindestlohns ließen dem Klub keine andere Wahl, hieß es in der Mitteilung.

TSV 1860 veranstaltet besondere Aktion zum Dauerkartenverkauf

Womöglich auch deshalb hat sich der Klub dazu entschlossen, zum Start des Dauerkartenverkaufs (Montag, 12 Uhr) eine besondere Aktion für seine Fans zu veranstalten. Am Dienstag werden zahlreiche Spieler sowie die beiden Geschäftsführer Günther Gorenzel (Sport) und Marc-Nicolai Pfeifer (Finanzen) die Reservierungen der Fans persönlich entgegennehmen. Wer Spielern und Verantwortlichen vor dem Saisonfinish ein bisserl Mut zusprechen will, der hat am Dienstag also die Gelegenheit dazu.

Los geht die Aktion am Mittag am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße. Geplant ist auch ein kleines Rahmenprogramm, um 15 Uhr können die Fans den Spielern bei der öffentlichen Trainingseinheit außerdem beim Schwitzen zuschauen.

So ist die Einteilung des Dauerkartenverkaufs am Dienstag

12.30 Uhr: Marco Hiller und Fabian Greilinger

13.45 Uhr: Marius Willsch und Daniel Wein

15 Uhr: Öffentliches Training

16 Uhr: Günther Gorenzel und Marc-Nicolai Pfeifer

17 Uhr: Stefan Lex und Marcel Bär

Wichtig: Zunächst sind die Saison-Tickets den bestehenden Dauerkarten-Inhabern vorbehalten. Die Löwen weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass nur Bestellungen von Fans entgegennehmen können, die bereits in der aktuellen Saison Dauerkartenkunden sind und daher eine Reservierungsbestätigung erhalten haben.