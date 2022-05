Als Linsbichler-Nachfolger: Schnappt sich der TSV 1860 Havelse-Stürmer Lakenmacher?

Am Samstag hat Fynn Lakenmacher noch im Grünwalder Stadion vorgespielt, künftig könnte man den Angreifer öfter in München sehen. Wie die AZ erfuhr, soll der Stürmer von Havelse zum TSV 1860 wechseln.

München - Noch ist die aktuelle Spielzeit nicht beendet, hinter den Kulissen laufen die Planungen für die kommende Saison an der Grünwalder Straße. Neben Vertragsverhandlungen mit Spielern aus dem derzeitigen Kader beschäftigt man sich natürlich auch mit potenziellen externen Neuzugängen.

Wie die AZ erfuhr, hat der TSV 1860 dabei unter anderem Fynn Lakenmacher auf dem Zettel. Der 21-Jährige war erst am Samstag mit seinem aktuellen Klub TSV Havelse in München zu Gast, zeigte bei der 0:3-Niederlage abgesehen von einem Pfostentreffer in der ersten Halbzeit aber eine eher unauffällige Leistung.

Fynn Lakenmacher will den TSV Havelse im Sommer verlassen

Unter der Woche hatte der Stürmer gegenüber dem "kicker" angekündigt, dass er den bereits als Absteiger feststehenden Klub am Saisonende verlassen wird. Sein Vertrag läuft noch bis 2023 und besitzt auch in der Regionalliga Gültigkeit. Bei einer Verpflichtung wäre also eine Ablöse fällig. Neben den Löwen soll auch der 1. FC Saarbrücken Interesse zeigen.

Bei Havelse gehört Lakenmacher in dieser Saison zum Stammpersonal und verpasste lediglich zwei Spiele, eines aufgrund einer Sperre und eines wegen einer Corona-Infektion. In 34 Ligaspielen kommt er auf fünf Tore und eine Vorlage.

TSV 1860: Wird Fynn Lakenmacher der Linsbichler-Nachfolger?

Bei den Löwen könnte der 21-Jährige die Nachfolge von Tim Linsbichler antreten. Der österreichische Stürmer konnte sich in München seit seiner Verpflichtung vor zwei Jahren nie durchsetzen und wird den Klub aller Voraussicht nach im Sommer verlassen. Insbesondere in seiner ersten Saison war Linsbichler vom Verletzungspech verfolgt und fiel aufgrund einer hartnäckigen Schambeinverletzung ein Jahr lang aus.

Auch in dieser Spielzeit konnte der Österreicher, der in aller Regel als Joker zum Einsatz kommt, nicht überzeugen und war in 23 Ligaspielen an keinem einzigen Treffer beteiligt.