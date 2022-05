Tor! 2:0 - Marcel Bär

Da ist die Entscheidung für die Löwen! Wieder segelt eine Flanke in den Strafraum der Gäste, die nicht richtig klären können. So kommt Bär an den Ball, der die Kugel humorlos an Quindt vorbei ins Tor hämmert. 18. Saisontreffer für den Angreifer, der nun mit Baris Atik an der Spitze der Torjägerliste steht.