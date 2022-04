TSV 1860: Zwei Buden gegen Havelse – Marcel Bär führt die Torjägerliste an

Mit seinen zwei Toren beim 3:0-Sieg gegen den TSV Havelse ist Marcel Bär auf bestem Wege, Ex-Löwe Sascha Mölders als Torschützenkönig der 3. Liga zu beerben.

München – Die 22 Tore, mit denen sich Ex-Löwe Sascha Mölders letzte Saison zum Torschützenkönig in der 3. Liga krönte, wackeln – und es ist wieder ein Sechzger, der beste Chancen auf die Torjägerkanone hat. Mit seinem Doppelpack beim 3:0-Erfolg gegen den TSV Havelse ist Marcel Bär an Magdeburgs Baris Atik vorbeigezogen, führt die Torschützenliste nun mit 19 Treffern bei zwei verbleibenden Spielen an.

Marcel Bär jetzt ganz oben auf der Torschützenliste

Schon beim furiosen 6:0-Auswärtssieg des TSV 1860 gegen den MSV Duisburg letzten Sonntag hatte Sechzigs Toptorjäger doppelt getroffen. Vier Tore aus zwei Spielen, das sorgt für Selbstbewusstsein. Bär nach dem Havelse-Spiel bei Magenta Sport: "Das hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Das hätte kaum einer gedacht. Da sieht man, was die Mannschaft für eine richtig gute Rückrunde spielt und ich profitiere davon. Wenn man da oben steht (auf der Torjägerliste, d.Red.), dann kann ich nur sagen Cello Bär will die Kanone haben."

Trifft Marcel Bär auch gegen Magdeburg?

Bärs persönliches Ziel ist damit klar: Nachfolger von Mölders werden, der diese Saison bei Sonnenhof Großaspach spielte und in der kommenden Spielzeit Spielertrainer beim TSV Landsberg wird.

Am kommenden Spieltag (Samstag, 7.5.) geht es gegen den bereits feststehenden Meister Magdeburg – also zum direkten Duell mit Atik um den Torjägertitel. Dass die Löwen nicht nur wegen Bärs Mission dort dringend Tore brauchen, bedingen die Ergebnisse des vergangenen Spieltags. Durch die Niederlage von Kaiserslautern gegen Dortmund II (1:3) haben die Löwen weiterhin minimale Chancen auf Platz Drei und damit die Relegation. Voraussetzung: Sechzig gewinnt gegen Magdeburg und am 14.Mai gegen Dortmund und Lautern (hat schon ein Spiel mehr) verliert gegen Köln.

Damit will sich Löwen-Torjäger Bär aber noch nicht auseinandersetzen: "Ich hab's das letzte Mal schon gesagt, wir werden das nicht kommentieren und wir schauen einfach, was draus wird."