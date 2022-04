3. Liga im Liveticker: MSV Duisburg gegen TSV 1860 München – Endstand 0:6

Michael Köllner gibt heute wieder einem Youngster die Chance, sich zu beweisen. Leandro Morgalla, der laut Sportchef Günther Gorenzel längerfristig an 1860 gebunden ist, steht heute für Routinier Stephan Salger in die Startelf. Insgesamt darf der 17-Jährige zum dritten Mal in der Liga von Beginn an ran.