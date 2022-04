TSV 1860: "Werden nichts riskieren" – Stephan Salger auch gegen den SC Freiburg II fraglich

Der TSV 1860 hat die Vorbereitungen auf das Auswärtsspiel beim SC Freiburg II wieder aufgenommen. Phillipp Steinhart ist wieder mit dabei, Marco Hiller, Tim Linsbichler und Stephan Salger werden in den nächsten Tagen zurückerwartet.

München – Der TSV 1860 ist am Dienstag nach dem bitteren 1:1 gegen Saarbrücken wieder auf den Rasen zurückgekehrt und hat damit die Vorbereitungen auf das Auswärtsspiel am Sonntag gegen den SC Freiburg II (13 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) aufgenommen.

Mit dabei war wieder Phillipp Steinhart, der das Spiel gegen die Saarländer wegen Magen-Darm- sowie Schulter-Problemen verpasst hatte. Im Laufe der Woche soll sich der Trainingsplatz an der Grünwalder Straße dann weiter füllen.

Corona-Infektion: Marco Hiller kann sich am Mittwoch freitesten

Marco Hiller kann sich am Mittwoch nach seiner Corona-Infektion freitesten und wieder ins Training einsteigen. Tim Linsbichler (Knie-OP) und Stephan Salger (Bänderverletzung) werden am Donnerstag im Training der Sechzger zurückerwartet. Abwehrboss Salger hält sich aktuell im Kraftraum fit. "Wir werden da nichts riskieren und schauen, wie es dann mit drei Trainingstagen ist", erklärte Michael Köllner im Pressegespräch am Dienstag. "Wir waren gegen Saarbrücken aber auch nicht schlecht aufgestellt hinten."

Leandro Morgalla und Semi Belkahia durften im Topspiel gegen den FCS von Beginn an in Sechzigs Abwehrzentrum ran und lösten ihren Job mit Bravour. Der erst 17-jährige Morgalla wurde gar in die "kicker"-Elf des 32. Spieltags berufen.