TSV 1860: Gegen Saarbrücken  Youngster Fabian Greilinger lebt den Kampfgeist im Aufstiegskampf vor

Fabian Greilinger zählte beim 1:1 des TSV 1860 gegen den 1. FC Saarbrücken zu den besten Löwen auf dem Platz. Vor allem eine Szene bleibt im Gedächtnis!

München – Szenenapplaus von den Rängen! Giesing bebte am Samstag in der 52. Minute und feierte einen Mann: Fabian Greilinger. Zu Recht! Es war die Aktion des Spiels. Saarbrückens Sebastian Jacob lief völlig frei auf Tom Kretzschmar zu, umkurvte den Löwen-Torhüter und hatte freie Bahn auf die Führung. Doch Greilinger, tief aus der eigenen Hälfte gestartet, zog den Monstersprint an und klaute dem FCS-Stürmer in letzter Sekunde den Ball vom Fuß.

"Da muss Saarbrücken das 1:0 machen," erklärte Michael Köllner, fügte aber auch an: "Da sieht man mit welcher Einstellung, mit welchem Charakter, mit welcher Mentalität meine Spieler heute unterwegs waren."

Michael Köllner über Greilingers Leistung: "Es freut mich für ihn"

Greilinger habe mit "großem Löwen-Herz" die Situationen gegen Saarbrücken angenommen, so der Löwen-Coach, der noch ein Sonderlob hinterher schickte: "Jeder der heute gegen ihn gespielt hat, hat kein leichtes Leben gehabt. Sowohl offensiv als auch defensiv. Sie sind viel Greilinger hinterhergelaufen. Das größte Kompliment, das du als Spieler bekommen kannst, wenn du so unterwegs bist. Es freut mich für ihn ."

Der gelernte Linksaußen musste gegen die Saarländer Sechzigs Stamm-Außenverteidiger Phillipp Steinhart ersetzen und zeigte beim 1:1 gegen den den direkten Aufstiegskontrahent eine tadellose Vorstellung. In der Defensive ließ der Youngster nicht viel anbrennen, in der Offensive schaltete er sich immer gefährlich mit ein.

Greilinger und Morgalla in der kicker-Elf des 32. Spieltags

Die Vertragsverlängerung vor eineinhalb Wochen habe Greilinger, der 2015 in die Nachwuchsabteilung der Sechzger wechselte, nochmal "den nötigen Push" gegeben. "So hat er auch in der Woche trainiert und da wusste ich, Fabi wird ein Riesenspiel machen", sagte Sechzigs Trainer die Gala-Vorstellung des 21-Jährigen bereits voraus. "Das hat er eindrucksvoll bestätigt."

So ist es nicht verwunderlich, dass er zusammen mit Teamkollege Leandro Morgalla in die kicker-Elf des 32. Spieltags gewählt wurde. Den Last-Minute-Ausgleich der Saarländer nach Erik Talligs Führungstreffer bezeichnete Greilinger zwar selbst als "total ärgerlich", dennoch blickt er positiv dem Saisonendspurt entgegen: "Wir werden am Samstag in Freiburg wieder Gas geben und versuchen, dort die drei Punkte zu holen. Wir schauen von Woche zu Woche. Es sind noch 18 Punkte zu vergeben."