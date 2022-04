TSV 1860: Nur 1:1 im Aufstiegskampf gegen Saarbrücken Köllner kritisiert Chancenverwertung seiner Elf

Michael Köllner zeigt sich mit der Leistung des TSV 1860 gegen Saarbrücken grundsätzlich zufrieden – nur mit der Chancenverwertung nicht. "Wir haben es leider verpasst, schon in der ersten Halbzeit den ein oder anderen Treffer zu erzielen", so der Trainer.

München - Lange hat es nach einem Sieg für den TSV 1860 München im Aufstiegs-Duell gegen Saarbrücken ausgesehen. Durch ein Tor von Erik Tallig gingen die Löwen in der 74. Minute in Führung, doch kurz vor Schluss dann der Dämpfer: Sebastian Jacob erzielte in der Nachspielzeit den Last-Minute-Ausgleichstreffer für Saarländer. Die Giesinger müssen sich mit einem Punkt zufriedengeben – trotz zahlreicher Torchancen und dominantem Spiel.

1860-Trainer Köllner: "Haben uns viele Möglichkeiten rausgespielt"

Genau das kritisierte 1860-Trainer Michael Köllner in der Pressekonferenz nach der Partie. "Wir haben uns viele Möglichkeiten rausgespielt, schon in Halbzeit eins. Wir haben es aber leider verpasst, schon in der ersten Halbzeit den ein oder anderen Treffer zu erzielen", so der Oberpfälzer.

Und weiter: "In der zweiten Halbzeit mit dem tollen Tor von Tallig sind wir dann verdient in Führung gegangen und mussten dann den späten Ausgleich hinnehmen."

Köllner mit Leistung der Mannschaft zufrieden

Ansonsten zeigte sich Köllner mit der Leistung seiner Mannschaft aber zufrieden. Die Spieler setzten genau um, "was wir uns vorgenommen haben", erklärte der 52-Jährige. "Wir waren sehr dominant, haben ein sehr gutes Pressing gespielt. Damit ist Saarbrücken über die komplette Spielzeit nicht ansatzweise zurechtgekommen."

Am nächsten Spieltag muss der TSV 1860 auswärts gegen den SC Freiburg II ran. Mit der Chancenverwertung klappt es gegen den Zehnten der Dritten Liga hoffentlich besser.