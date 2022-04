Verletzung bei U21-Spiel: György Székely fällt monatelang aus

Sechzigs dritter Torhüter György Székely fällt für mehrere Monate aus. Der 26-Jährige hat sich eine schwere Muskel-Sehnenverletzung zugezogen.

München - Bittere Nachricht für György Székely: Der dritte Torwart der Löwen-Profis hat sich beim Spiel der U21 gegen den TSV Kottern (2:2) schwer verletzt, der 26-Jährige musste in der 78. Minute ausgewechselt werden.

Székely fällt monatelang aus

Wie die Löwen am Montagmorgen mitteilten, hat sich Székely eine schwere Muskel-Sehnenverletzung zugezogen. Am Montag gibt es weitere Untersuchungen, nach denen die weitere Behandlung festgelegt werden soll. Was jedoch jetzt schon klar ist: Székely wird dem TSV 1860 für mehrere Monate fehlen.

Der Ungar steht bei den Löwen in der Torhüter-Hierarchie auf Rang drei – hinter Stammkeeper Marco Hiller und Ersatzmann Tom Kretzschmar.