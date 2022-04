1860-Konkurrent Mannheim patzt  Löwen bleiben Tabellenfünfter

Nach 30 Spieltagen steht der TSV 1860 München auf Platz fünf der 3. Liga. Auch Verfolger Mannheim kam am Wochenende nicht über ein Unentschieden hinaus.

Mannheim/München - Der Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga geht weiter. Nach dem ernüchternden 1:1 des TSV 1860 gegen Saarbrücken hatte Konkurrent Waldhof Mannheim am Sonntag die Chance, an den Löwen vorbeizuziehen.

1860-Konkurrent: Unentschieden nach Eigentor

Doch Mannheim patzte, kam bei Zwickau ebenfalls nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Nachdem die Gäste schon in der 5. Spielminute durch ein Tor von Adrien Lebeau in Führung gegangen war, schoss Marco Höger in der 67. Minute ein Eigentor.

TSV 1860: Der Aufstiegskampf bleibt spannend

Sechzig bleibt somit auf Platz fünf, Mannheim folgt punktgleich auf Rang sechs. Am nächsten Spieltag reist der SV Waldhof nach Saarbrücken, der einen Zähler mehr auf dem Konto hat. Der TSV 1860 trifft auf den SC Freiburg II.